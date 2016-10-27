Импорт алкоголя в Россию рухнул из-за нехватки акцизных марок

Объемы импорта алкоголя резко сократились в третьем квартале 2016 года из-за нехватки акцизных марок нового образца. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Импорт рома упал на 61,4% — до 0,54 млн литров, виски — на 41%, до 4,87 млн литров, столовых вин — на 25,6%, до 38,74 млн литров, а игристых — на 13,4%. Поставки вермутов и ароматизированных вин упали почти вдвое, до 2,23 млн литров.

По словам участников рынка, падение импорта было связано с дефицитом акцизных марок — с 1 июля импортеры должны были получать марки нового образца, но их выдача началась только в конце лета.

«Основная масса компаний только в конце сентября смогла стабильно начать получать новую марку. Поэтому начиная с июля, когда старая марка закончилась, объем поставок стал падать по всем категориям алкоголя», – рассказал президент виноторговой компании Simple Максим Каширин.

30 июня «Коммерсантъ» сообщал, что из-за нехватки акцизных марок могут начаться перебои с поставками импортного алкоголя. Причины того, что новые марки к тому моменту не были напечатаны объяснялись тем, что не был проведен конкурс на выбор подрядчика.

В 2015 году правительство уже продлевало сроки продажи алкоголя с марками старого образца. Срок продления был обозначен до 1 сентября 2016 года. В июне Минфин сообщил о разработке поправок к постановлению правительства и продлении сроков продажи алкоголя со старой маркировкой до 1 сентября 2017 года.