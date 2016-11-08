Что такое трейдинг, или Исповедь практикующего трейдера

Каждый разумный человек, не имея инновационных идей, задавался вопросом, как достичь финансовой независимости, куда вложить денежные средства и, следовательно, что такое трейдинг

Что же приходит на ум? Именно то, что инфляция уничтожит сберегательный счёт, спасение находится в инвестициях в бизнес-проекты и, рано или поздно, в финансовые инструменты, ценные бумаги, валюту. Сталкиваясь с категорией инвестора, большинство узнают о хедж-фондах и о так называемых профессиональных трейдерах.

Фото с сайта tradelikeapro.ru

В результате возникает закономерный вопрос: что такое трейдинг и чем он отличается от тех же инвестиций?

Самое стандартное понятие: трейдинг (в переводе с английского trading «торговля») – это процесс извлечения прибыли из торговли различными финансовыми инструментами. Даёт ли такое определение окончательный ответ? Маловероятно, но именно такое значение предстает перед человеком, впервые услышавшем о трейдерах. Рынок – это целый мир, и данная статья поможет приблизиться к истинной сути и пониманию торговли.

Что такое трейдинг – ключ для ответа на вопрос!

Итак, мы выяснили, что трейдинг предназначен для извлечения прибыли, но ведь любой бизнес предназначен для той же цели. Тем не менее, торговля финансовыми инструментами – это далеко не только бизнес.

Обычно трейдинг начинается с бинарных опционов, и такое решение является верным. Бинарные опционы – это отличное начало для тех, кто желает понять, что такое трейдинг и как на нем зарабатывать. Рекомендуем пройти по ссылке тут, чтобы узнать абсолютно всю информацию о бинарных опционах, как начать зарабатывать трейдером, а также ознакомиться с огромным количеством отзывов людей, опробовавших на себе такой способ заработка.

Если взглянуть на график трейдера, обычный человек увидит лишь движения вверх и вниз, изменение цены, но всё не так просто и легко, как кажется. Цену образует соотношение спроса и предложения, а реализуется задуманное через объемы заявок на покупку и продажу крупными участниками рынка, банками, хедж-фондами, их ещё называют маркетмейкерами (дословно с английского marketmakers «создающие рынок»).

Фото с сайта forexbriz.ru

Так и получается, что на рынке кто-то получает прибыль, а кто-то несет убытки и это часть ответа на вопрос: «что такое трейдинг?». Объём заявок, спрос и предложение – это тоже не последняя инстанция.

Идём дальше, а дальше - психология участников, фундаментальные факторы и реакция на них. Всё, что происходит на рынках в момент политико-экономических событий, крупнейших кризисов, – это лишь паника и эмоции инвесторов. График даёт представление, что происходит с финансовым инструментом, но этого недостаточно.

Опытный трейдер замечает на графике действия крупных игроков, видит реакцию толпы на те или иные события, другими - словами заинтересованность участников.

Все данные факторы в совокупности влияют на соотношение спроса и предложения. Таким образом, рынок становится обособленной средой, миром, где слабые деньги переходят к сильным, а трейдер — хищником или жертвой.

Чтобы понять, что такое трейдинг, нужно увидеть его на практике!

Описание торговли на рынке звучит захватывающе, но как всё это выглядит в действительности, что используют профессиональные трейдеры? Когда-то давно сделки совершались в здании биржи или через брокера по телефону, сегодня трейдеры имеют возможность отправлять заявки брокеру через персональный компьютер. Трейдер, видя торговую возможность, открывает сделку в несколько кликов мыши и ждёт результат. Современные технологии стали называться интернет-трейдингом, а доступ к операциям стал доступен из любой точки земного шара. Опять же, вроде бы всё легко и просто, но нет.

Риск по каждой операции может быть невероятно огромным, особенно на валютном рынке, где кредитное плечо может достигать соотношения 1:500. Нужно понимать, что настоящий трейдинг – это железная дисциплина и крепкие нервы. Кроме того, любой бизнес подразумевает наличие плана, и торговля на финансовых рынках не является исключением. Без торговой идеи и четко оформленного плана трейдинг превращается в самую настоящую азартную игру, основанную на жадности и страхе.

Фото с сайта alpari.ru

Данный аспект очень важен в понимании торговли как таковой. Под планом подразумевается хорошая стратегия трейдера. Это очень важно. Если пуститься в торговлю без стратегии, такое отношение приведет к сливу депозита. Рекомендуем ознакомиться с рубрикой «Стратегии бинарных опционов», чтобы лучше понимать смысл торговли на валютных рынках и подобрать для себя наиболее выигрышную стратегию.

Что ещё даст представление о трейдинге? Торговля – это не только дисциплина, но и время. Становление профессионального трейдера потребует огромного терпения. Многим начинающим участникам рынка приходится осваивать мастерство годами, прежде чем появится хоть какая-то прибыль. Исключительные трейдеры могут показывать прибыль уже в первый год работы, но таких невероятно мало. Трейдинг требует выживаемости, а не азартных ставок, поэтому здесь необходимо четкое соблюдение риск менеджмента. Обучение на своих ошибках – истинное проявление процесса приобретения навыков в торговле.

Какие еще внешние стороны проявляют суть трейдинга? Существуют некие торговые алгоритмы, их ещё принято называть роботами, которые могут совершать сделки ежесекундно 24 часа в сутки, пока имеют доступ к серверу брокера. Обычному человеку трудно соревноваться с машиной в краткосрочной перспективе. В последние годы алгоритмическая торговля выделилась как обособленный вид трейдинга. Такая торговля имеет одно важнейшее и ключевое преимущество – независимость от человеческой природы и психики, а также один неисправимый недостаток – постоянная необходимость в оптимизации стратегии торговли из-за меняющейся эмоциональной природы рынка.

Ответ на вопрос «что такое трейдинг?» оказывается очень прост: есть живой трейдинг, и есть автоматизированный трейдинг, как и в любой другой деятельности. Кроме того, при огромных рисках эмоции отдельно взятого человека зашкаливают, поэтому торговля – это, в первую очередь, дисциплина.

Трейдинг и инвестиции – до сих пор не ясны отличия?

Разрушим всю мифологию относительно этих понятий. Суть инвестиций во вложении капитала с целью получения прибыли, суть трейдинга во вложении того же капитала для тех же целей. Разница в том, что инвестиции – более широкий термин, применяемый во многих сферах бизнеса. Инвестировать можно в предприятия, в ценные бумаги, в сберегательные счета, в паевые инвестиционные фонды, во что угодно, а трейдинг, в современном узком понимании, существует только внутри финансового рынка.

На данную тему есть множество дискуссий, но всё это пустой звук, так как отдаляет нас от суть вещей. Есть «специалисты», которые различают трейдинг (спекуляции) и инвестиции в зависимости от срока вложений и от цели, признавая инвестиции долгосрочными вложениями капитала, а спекуляции краткосрочными. Разве в этом есть рациональное зерно? Будучи трейдером, любой человек может купить на несколько лет, например, евро на валютном рынке, просто поверив в экономику Евросоюза, или же доллар США. В чем тогда отличие долгосрочного трейдера от инвестора? Нет в сроках никакого отличия, и в целях тоже, всё больше углубляясь в трейдинг, Вы это поймете.

Виды трейдинга как отражение его сути

Тем, кто уже познакомился с трейдингом, известно, что есть технические трейдеры и фундаменталисты, они - как огонь и вода. Споры об эффективности того или иного анализа до сих пор не утихают. В свою очередь технический анализ делится еще на множество направлений: классический, на основе теории Фибоначчи, по волнам Эллиота, идеям Ганна и многие другие. Каждый выбирает то, что ему подходит.

Ничто не эффективно на все 100% и сильно привязано к конкретному торговому плану, поэтому нижеприведенные виды анализа – это лишь «вершина айсберга» в действительности. Кроме того, некоторые трейдеры могут совмещать несколько видов анализа в своих торговых стратегиях, создавая тем самым индивидуальные разновидности торговли.

Начнем с последователей фундаментального анализа, которые смотрят на значимые экономические события и приобретают актив, который кажется перспективным в будущем. Как пример, обратите внимание на график, где показано, как результаты референдума в Великобритании по поводу выхода страны из Евросоюза повлияли на состояние национальной валюты.

Есть важные новости, есть не очень. В результате мы получаем целую, до конца не познанную, сферу, которую необходимо изучать свои торговые идеи, формируя собственное мышление, и генерировать, и в процессе работы мы отвечаем постепенно на вопрос, что такое трейдинг. Такой процесс отражает суть фундаментального анализа при торговле, а именно использование экономический событий и новостей при совершении сделок. Тем не менее, обратив внимание на экономический календарь, начинающий трейдер заметит невероятное число событий. Иногда события будут влиять на рынок, иногда нет.

Фото с сайта realtraders.ru

Другой путь – это путь технического анализа. На первый взгляд, график, проведение трендовых линий и уровней цены покажется не очень сложным. Тем не менее, далеко не все инструменты данного вида анализа настолько эффективны, чтобы их использовать. Информации много, а ценной и полезной мало. Обратите внимание на график, здесь отображен классический технический анализ с использованием трендового канала.

На валютном рынке такой анализ может и работает на крупных временных интервалах, но абсолютно бесполезен в краткосрочных сделках, где уровень торгового шума слишком высок. Классические уровни и паттерны на графиках сегодня называют техникой Price Action.

Нижняя часть под графиком (движением цены) – это объёмы, в какой-то степени отражающие количество участников на рынке. Использование объемов, пускай и несовершенное, сегодня встречается в так называемой стратегии VSA.

Есть еще множество видов технического анализа, в том числе основанного на индикаторах движениях цены, её модификации по различным математическим формулам. Для представления о процессе торговли и работе трейдера достаточно и того, что уже упоминалось.

Подведем итог

В итоге - что такое трейдинг? Как видите, трудно дать однозначный ответ, ведь это не просто извлечение прибыли при торговле финансовыми инструментами.

- Трейдинг – это риск, на который идёт каждый участник с надеждой извлечь прибыль, но в тоже время, это контроль над риском. Отличие от инвестиций —незначительное, само сравнение вызывает недоумение. Так или иначе, без риска не может быть представления в понимании трейдинга.

- Трейдинг – это дисциплина, помноженная на время, а также невероятные усилия в практическом применении, приложенные многими профессионалами в данной области. Торговое планирование и его строгое соблюдение – неотъемлемая часть трейдинга.

- Трейдинг – это целый мир, способный покорить сердца многих людей. Вышеперечисленные особенности позволят получить небольшое представление об истинной природе торговли, о том, с чем можно иметь дело в этом нелегком бизнесе.

Вопрос, что такое трейдинг – очень актуален, так как его изучение ведет к богатству. Информация выше отлично раскрыла общее понятие определения и суть заработка таким способом.

