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Эрдоган предложил Путину перейти в торговле на рубли и лиры

10:23 4.12.2016
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта rte.gen.tr
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Реджеп Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину перевести торговлю между двумя странами на национальные валюты. Аналогичные планы президент Турции вынашивает в отношении Китая и Ирана.

Об этом президент Турции заявил во время церемонии открытия торгового центра в Стамбуле, пишет РБК. 

«Я предложил Путину следующее: давайте сделаем нашу торговлю в местной валюте. Все, что я покупаю [у вас], я буду платить вам в российских рублях. А все, что вы покупаете у меня, платите в турецких лирах», — приводит слова Эрдогана Hurriyet Daily News.

О реакции российского президента на это предложение Эрдоган не сообщил. При этом он добавил, что аналогичные предложения он сделал Китаю и Ирану, и предложение было расценено как разумное.

«Мы дали необходимые указания нашим центральным банкам и будем пытаться вести торговлю между нами именно таким образом», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент также призвал граждан своей страны вкладывать не в доллары, а в местные лиры или в золото. «Те, кто держит иностранную валюту под матрасом, должны прийти и перевести ее​ в лиры или золото», — сказал он.

Темы: Россия, Турция
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Комментарии читателей
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04.12.2016, 15:30
Дык

торговать за лиры с рублями. А курс их определять через доллар. Так все это и определим.
04.12.2016, 14:53
неравнодушная

На мой взгляд, Цены надо определять по трудоемкости и материалоемкости единицы измерения, а потом переводить на рубли и лиры... только кто это будет считать, экономистов-статистов море,а нужны настоящие....
04.12.2016, 14:27
Антон

Биткоины те же яйца только в профиль. Существуют более интересные идеи. Например, изменение системы ценностей, полностью замещающее деньги.
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