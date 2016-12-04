Эрдоган предложил Путину перейти в торговле на рубли и лиры

Реджеп Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину перевести торговлю между двумя странами на национальные валюты. Аналогичные планы президент Турции вынашивает в отношении Китая и Ирана.

Об этом президент Турции заявил во время церемонии открытия торгового центра в Стамбуле, пишет РБК.

«Я предложил Путину следующее: давайте сделаем нашу торговлю в местной валюте. Все, что я покупаю [у вас], я буду платить вам в российских рублях. А все, что вы покупаете у меня, платите в турецких лирах», — приводит слова Эрдогана Hurriyet Daily News.

О реакции российского президента на это предложение Эрдоган не сообщил. При этом он добавил, что аналогичные предложения он сделал Китаю и Ирану, и предложение было расценено как разумное.

«Мы дали необходимые указания нашим центральным банкам и будем пытаться вести торговлю между нами именно таким образом», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент также призвал граждан своей страны вкладывать не в доллары, а в местные лиры или в золото. «Те, кто держит иностранную валюту под матрасом, должны прийти и перевести ее​ в лиры или золото», — сказал он.