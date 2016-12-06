Полпред президента заявил о «больших вопросах» к экс-руководству «Башнефти»

Эффективность работы предыдущего менеджмента «Башнефти» вызывает «очень большие вопросы». Об этом заявил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, передает «Интерфакс».

«Я не хочу кидать камень в сторону прошлого руководства («Башнефти»), но, по крайней мере, те доклады, которые сегодня идут, и та информация, которой мы владеем, показывает, что есть очень большие вопросы к эффективности работы предыдущего менеджмента», — сказал он.

Полпред отметил, что не намерен углубляться в подробности, но действиям бывшего топ-менджмента будет дана соответствующая оценка, в том числе правовая.

В середине октября «Роснефть» купила 50,08% «Башнефти», принадлежавших государству, за 327 млрд рублей. На следующий день после заключения сделки все руководство башкирской компании было уволено. Новым главой «Башнефти» был назначен вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

В конце ноября менеджер «Роснефти» Сергей Вакуленко возглавил совместное предприятие «Башнефти» и «Лукойла».