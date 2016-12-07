М.Делягин: Банки осознанно загоняют граждан в кабалу

На форуме в Лондоне российские банкиры продемонстрировали сеанс «коллективного стриптиза»

На банковском форуме Адама Смита в Лондоне, по сообщениям СМИ, российские банкиры спокойно и откровенно признавались в том, что хотели бы вогнать граждан в кабалу, чтобы население брало такие кредиты, которые передавались бы из поколения в поколение. Так, один из представителей банковской сферы отметил, что проблема в том, что есть целая категория людей, которые не хотят принципиально брать кредиты.

"Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты", - подчеркнула председатель правления "Юниаструм Банка" Алла Цытович, слова которой передает РБК.

С другой стороны, топ-менеджеры посчитали данные о самоубийствах заемщиков всего лишь спекуляциями – на самом деле, это якобы вина государства, которое мало заботится о финансовой грамотности населения.

Наконец, представитель Бинбанка, по данным того же издания, спокойно высказался, что, как было бы хорошо, если бы кредиты передавались от родителей детям и внукам: "По розничным кредитам граждане планируют на год-два, а мы заинтересованы в более длинном сроке, например десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколения".

Очевидно, экономическая ситуация банкиров не волнует – просто, видимо, население опять неправильное? А в чем реальная проблема сектора и как эти заявления характеризуют деятельность финансовых воротил? Своим экспертным мнением об этом поделился экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

- На мой взгляд, проблема, во-первых, в падении качества клиента, потому что падение доходов граждан естественным образом ведет к росту невозвратов кредитов. И я вполне допускаю, но не утверждаю, что официальные данные по уровню невозвратов занижены, так как банки не хотят портить свою статистику. Вместе с тем репутация у них очень портится из-за их обращения к коллекторам и очень часто - из-за их нежелания идти навстречу добросовестным плательщикам, попавшим в сложные условия. У нас ситуация ухудшается, это очевидно, но розничные банки привыкли жить за счет роста кредитования населения, и они сейчас оказываются между молотом и наковальней.

С одной стороны, сейчас уже прекратилось сокращение кредитов, то есть люди продолжают брать кредиты. Но с другой стороны, очень часто берут кредиты "на выживание", то есть заведомо безвозвратные средства. Но есть и проблемы с возвратными кредитами. При этом вклады населения не растут теми темпами, которые бы хотело большинство банков.

Официальные данные по банковской системе в целом – это первая десятка, даже первая пятерка крупнейших банков России, и все остальные. И, на мой взгляд, сейчас имеет место переход средств от средних и малых организаций в крупнейшие, потому что люди напуганы характером банковской санации. Люди очень сильно напуганы тем, что в ряде случаев возникают серьезные трудности с возвратом гарантированных государством средств - когда вместо миллиона с лишним, получают это самое "лишнее". Об этом есть сообщения в соцсетях – но никто их толком не комментирует, и в результате опасения достаточно велики.

А кроме того нужно понимать, что и сами банки розничного сектора иногда ведут себя очень странно. Например, есть один из наиболее известных банков в этом секторе, названный в честь водки, который был "славен" и агрессивной политикой, и одно время сверхвысокими процентными ставками. Я никогда не имел дел с ним, но мне заявили коллекторы, что я в 2005 г., оказывается, якобы взял кредит в этом замечательном банке. То есть 11 лет учреждение не интересовалось, что у него происходит с кредитом, который там кто-то взял от моего имени, а через 11 лет там вспомнили и передали это дело коллекторам. Попытки разобраться с банком успехом не увенчались, потому что банк, можно сказать, "прячется" за различными отговорками.

Учреждение ведет себя так, что у меня возникает ощущение, будто это мошенническая структура. А это банк из первой 20-ки, из розничных банков он наиболее на слуху – поэтому кажется, что это не специфика конкретного банка - а всех наших розничных банков, потому что по категории судят по их лидеру. Так что репутационные проблемы у всех совершенно чудовищные.

Что касается высказываний - это демонстрация отношения банкиров к людям. Они прекрасно знают, что дают не кредит, который помогает людям, а кредит, который разрушает жизнь граждан, калечит, иногда доводит до самоубийства. И они осознанно загоняют граждан в кабалу, считая, что это их миссия и смысл их существования.

Надо сказать, что банки очень много делают для развития так называемого "финансового образования". Смысл этого "финансового образования" заключается в том, чтобы загонять людей, опять же, в финансовую кабалу. Государство, естественно, им в этом помогало. А вина государства заключается в том, что оно не давит на банки, чтобы те реструктурировали условия уже выданных кредитов в ситуации, когда эти кредиты заведомо невозвратны. Банку же проще продать пакет невозвратных кредитов коллекторам при том, что в ряде случаев эти коллекторы мало чем отличаются от бандитов.

Но понятно, что для банка, который получает с населения совершенно безумные проценты, это сверхдоходный бизнес. То, что, в конечном счете, этот бизнес оказывается на крови - ну так банкиры считают, что в случае чего они успеют убежать в свою Швейцарию и потом будут там жить в качестве "невинных жертв" очередных "сталинских репрессий".

То есть эти люди доводят страну до возможности революции, а потом начинают рассказывать, что им все должны – это позиция не только российских банкиров, но и значительной части связанных с ними чиновников, в целом позиция людей либеральной ориентации, которые считают, что общество должно служить бизнесу, а не наоборот.

Все это - отражение того, что банкиры хотят, чтобы Россия находилась у них в кредитной кабале. И совершенно этого не скрывают. С точки зрения ведения бизнеса – это понятно. Но если бы они были нормальными, социализированными организациями, то они просто бы снижали проценты – тогда кредит на 20 лет не был бы связан с какими-то серьезными потерями.

А так люди умеют считать проценты и прекрасно понимают, сколько они переплачивают за пользование деньгами. Естественно, они "выворачиваются наизнанку", чтобы выплатить его пораньше. А если ситуация будет развиваться, как сейчас, то банки будут закрываться - за исключением крупнейших.

И, конечно, эти люди все-таки, я думаю, в России себе таких заявлений не позволяют, а там был "междусобойчик", они расслабились, стали "щеголять" друг перед другом. Ну, и такой сеанс "коллективного стриптиза", который оказался публичным, в общем-то, очень полезен для российских граждан, чтобы они понимали – что о них думают те, кто навязывают им кредит. Чтобы они понимали, что кредит в сегодняшней России зачастую дается по принципу – "коготок увяз, всей птичке пропасть".