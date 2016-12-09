Новак рассказал о результатах переговоров по газу с Украиной и ЕС

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что трехсторонние переговоры с Украиной и ЕС по газу в Брюсселе прошли «конструктивно и довольно обстоятельно».

Он отметил, что Украина готова закупить у России от полутора до четырех миллиардов кубометров газа. Это поможет обеспечить как снабжение украинских потребителей, так и транзит европейским.

«В свою очередь, российская сторона и «Газпром» подтвердили готовность поставок российского газа Украине в рамках контракта, который действует до 2020 года», - цитирует министра РИА Новости. Новак добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» продолжат консультации относительно поставок топлива.

Глава Минэнерго сказал, что сейчас у Москвы и Киева нет разногласий по цене за газ. Обе стороны согласны с тем, что цена, которая формируется в декабре в соответствии с формулой в контракте, «абсолютно конкурентоспособна».

Украина прекратила закупки российского газа в ноябре прошлого года, уверяя, что транзитный газ из Европы дешевле. В прошлом месяце Киев завил о готовности возобновить закупки.

