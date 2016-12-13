Николай Арефьев: Реальный сектор приговорен к «замедлению»

В 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью, заявила Татьяна Голикова

СМИ широко растиражировали недавнее заявление председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой о том, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев комментирует последние новости на этот счет.

Дефицит бюджета восполнят распродажей активов государства

Действительно, бюджет, можно сказать, уже принят, вот и посмотрим, что в нем написано. Сразу надо сказать, что дефицит бюджета определен в размере 2,7 триллиона рублей. Чем он будет восполняться? Прежде всего, распродажей высоколиквидных активов государства.

На днях продали пакет акций «Роснефти» и выдают это как за достижение. Но по моим оценкам, продав пакет акций, страна не получит в ближайшие три года более 2,2 трлн рублей. Далее, в ближайшие 3 года Минфин ожидает, что доходы от продажи государственного имущества составят 1 трлн рублей, а это соразмерно убыткам бюджета от продажи «Роснефти». На чем в таком случае будет строиться бюджет, если реальный сектор приговорен к «замедлению»?

В этом случае выполнить все принятые государством социальные обязательства, которые гарантировал Медведев, невозможно. Мы уже знаем, что майские указы президента исполнены лишь на 15%. Полагаю, в полной мере их так и не реализуют, в надежде, что все забудут эти обещания.

Прогнозирую, что дефицит бюджета вырастет за счет выпадающих доходов от дивидендов проданных предприятий. Пострадают и регионы, в которых сегодня дислоцируются эти предприятия.

Теперь смотрим на другие параметры бюджета и что же видим? Неужели кто-то думает, что проблему регионов можно решить увеличением кредитной поддержки со 100 до 200 млрд рублей при долгах выше доходной части бюджетов и бюджетном дефиците в 2,7 млрд рублей? Или сельское хозяйство поднимется на небывалый уровень из-за увеличения поддержки АПК на 10 млрд рублей?

Экономике нужны не 100 млрд рублей, а минимум 2 триллиона

На закупку лекарственных препаратов прибавили 4,4 млрд рублей ежегодно, но ведь это всего-навсего по 30 рублей на человека, меньше, чем по таблетке на одного российского гражданина.

100 млрд рублей добавили национальной экономике на приоритетные проекты. Нашей экономике, находящейся в рецессии, нужны не 100 млрд рублей, а как минимум пара триллионов, чтобы поднять ее до уровня обеспечения наполнения бюджета.

Бюджет, несмотря на принятые поправки, остается каким был, на 3 года. Он не простимулирует развитие экономики, он продолжит «оптимизировать» социальную сферу. А наполнять его будут не за счет эффективности промышленности и сельского хозяйства, а за счет увеличения добычи сырья и торговли, в том числе государственным имуществом.

Левая оппозиция выдвигала свои предложения и в поправках, и в выступлениях, причем в основе этих предложений лежат мнения выдающихся ученых нашей страны. Но все это игнорируется, и в ответ мы только и слышим, что «нет денег».

Известно же, что принимаются социальные кодексы, из которых вычеркивают льготы соответствующим слоям населения, чиновники научились отнимать телевизор у пенсионеров за неуплату коммунальных платежей, так пусть научатся наказывать олигархов за неуплату налогов.

Мне возразят, что вот минимальный размер оплаты труда повысили же и теперь он достиг 7800 рублей. Только вот это повышение - ровно на 300 рублей! «Крупная» сумма, нечего сказать. Причем малый бизнес теперь будет платить в фонды социального страхования на 90 рублей с человека больше, а произойдет это за счет уменьшения зарплаты работникам.

Закон о прогрессивном налоге закроет все прорехи в бюджете, однако он не принят до сих пор. В 34 странах этот налог действует и никаких проблем не вызывает.

