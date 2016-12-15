Минэкономразвития предложило снизить цены на алкоголь

Минэкономики предлагает снизить акцизы и минимальные розничные цены на спиртные напитки. Об этом говорится в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году, пишет «Коммерсант».

В ведомстве считают, что необходимо снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах. Эти меры, убеждены в МЭР, помогут чтобы снизить масштабы нелегального производства спиртных напитков и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя, препятствующую развитию конкуренции в отрасли.

Замминистра экономики Олег Фомичев рассказал, что эти меры прописаны в комплексном плане действий правительства до 2025 года и будут подготовлены к маю 2017 года. Помощник главы ведомства Елена Лашкина уточнила, что этот вопрос планируется проработать с другими министерствами, ведомствами и участниками рынка.

По словам источника издания, идею снижения акцизов и цен поддерживал бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, задержанный в середине ноября по подозрению в вымогательстве $2 млн у «Роснефти».