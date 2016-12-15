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Минэкономразвития предложило снизить цены на алкоголь

10:23 15.12.2016
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минэкономики предлагает снизить акцизы и минимальные розничные цены на спиртные напитки. Об этом говорится в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году, пишет «Коммерсант».

В ведомстве считают, что необходимо снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах. Эти меры, убеждены в МЭР, помогут чтобы снизить масштабы нелегального производства спиртных напитков и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя, препятствующую развитию конкуренции в отрасли.

Замминистра экономики Олег Фомичев рассказал, что эти меры прописаны в комплексном плане действий правительства до 2025 года и будут подготовлены к маю 2017 года. Помощник главы ведомства Елена Лашкина уточнила, что этот вопрос планируется проработать с другими министерствами, ведомствами и участниками рынка.

По словам источника издания, идею снижения акцизов и цен поддерживал бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, задержанный в середине ноября по подозрению в вымогательстве $2 млн у «Роснефти».

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 14:34
Гость: Vbr

Водка станет дороже, сынок папа ты будеш пить меньше, папа (подумав) нет сынок это ты будеш меньше кушать.
15.12.2016, 13:22
Гость: такс

Оказывается не в Питере пить А всей стране пить и не закусывать
15.12.2016, 13:02
Гость: Трезвый

Мафия бессмертна и тем более спиртовая которая в России пустила корни еще при Петрухе.МЭР нужно расформировать путем слияния с Минфином и настала пора возродить Госплан РФ.
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