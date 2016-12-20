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Биржевой курс евро опустился ниже 64 рублей

15:30 20.12.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с июля 2015 года опустился ниже отметки в 64 рубля.

По состоянию на 14:13 мск, за евро на бирже давали 63,90 рубля, на 56 копейку меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

Биржевой курс рубля к доллару США также вырос. На 14:13 мск доллар торговался по 61,57 рубля, подешевев с момента начала торгов на 37 копеек.

Курс российского рубля укрепляется на фоне растущих цен на нефть. Баррель Brent днем 20 декабря торгуется на бирже ICE в Лондоне по 55,46 доллара, что на 0,9 процента больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 17:06
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Курс евро опустился с 45 рублей (декабрь 2013) ниже 64 рублей (декабрь 2016). Загнивает Европа!!!
=
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4% – до 7800 руб. в месяц.
Новый МРОТ будет установлен с 1 июля 2017 года.
20.12.2016, 16:00
Дед

Уже проходили. Сначала опустится а потом улетит за 120.
20.12.2016, 15:40
Рус Сибирский

И чего?
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