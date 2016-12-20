Биржевой курс евро опустился ниже 64 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с июля 2015 года опустился ниже отметки в 64 рубля.

По состоянию на 14:13 мск, за евро на бирже давали 63,90 рубля, на 56 копейку меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

Биржевой курс рубля к доллару США также вырос. На 14:13 мск доллар торговался по 61,57 рубля, подешевев с момента начала торгов на 37 копеек.

Курс российского рубля укрепляется на фоне растущих цен на нефть. Баррель Brent днем 20 декабря торгуется на бирже ICE в Лондоне по 55,46 доллара, что на 0,9 процента больше уровня закрытия предыдущей сессии.