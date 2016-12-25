В.Катасонов: бенефециары находятся за пределами России и распродают ее

Продажа государственных активов – не вынужденная мера по затыканию дыры в бюджете, а шаг по более совершенному управлению крупными предприятиями, пояснил в ходе пресс-конференции курс на приватизацию Владимир Путин.

«Мы продаем части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные направления бюджетных расходов. Мы делаем это по нескольким соображением», – отметил президент.

Он подчеркнул, что такие меры улучшат структуру российской экономики.

«Приход новых собственников в швейцарскую трейдинговую компанию Glencore и государственный фонд Катара будет повышать качество управления компаний. Хотя они и считаются одними из самых эффективных в мире. Это изначально предусмотрено в доходной части бюджета», – добавил Путин.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

«Что бы СМИ ни говорили об этой сделке, она является для нас серьезным ударом. Бенефециары находятся за пределами России и распродают ее. Тут не надо даже быть экономистом, чтобы понять это», – высказался экономист.

Профессор отметил, что такая политика разрушительна для российской экономики.

«А что до аргументов по поводу того, что надо затыкать дыры – дыры затыкаются путем создания экономики, а не распродажей того, что осталось в наследство после распада СССР. Продажа пакета Роснефти иностранным инвесторам происходила по минимальной цене», – добавил Катасонов.