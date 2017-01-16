Путин ограничил зарплаты руководства госфондов России

Зарплаты глав Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) привязываются к среднемесячным зарплатам сотрудников данных организаций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он свтупил с начала года.

В соответствии с указом условия оплаты труда председателей правления указанных фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».

В прошлом году Минтруд предлагал установить зарплаты руководителям фондов на уровне в 10 раз больше оплаты труда других сотрудников. Подобное соотношение в ведомстве объяснили особой ролью государственного управления финансами пенсионного обеспечения.

