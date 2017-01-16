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Путин ограничил зарплаты руководства госфондов России

21:24 16.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Зарплаты глав Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) привязываются к среднемесячным зарплатам сотрудников данных организаций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он свтупил с начала года.

В соответствии с указом условия оплаты труда председателей правления указанных фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».

В прошлом году Минтруд предлагал установить зарплаты руководителям фондов на уровне в 10 раз больше оплаты труда других сотрудников. Подобное соотношение в ведомстве объяснили особой ролью государственного управления финансами пенсионного обеспечения.
 

Темы: Россия, Зарплаты и пособия в России, Пенсионный фонд РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 06:19
Гость: Однозначно

зарплата в госучреждениях и на госпредприятиях должна регулироваться государством, и не должна быть в 10 раз больше у руководителя от зарплаты подчинённого (рядового служащего)может надо поделится опытом у великих демократов европейцев, у которых нет такой разницы.
17.01.2017, 04:56
Гость: Евгений В

Трамп - это человек своей страны и ее патриот, его цель поднять США на новый, самый недосягаемый уровень в мире только за счет производительного бизнеса при уменьшении военной составляющей. А в РФ власть захватили совершенно случайные, волей судьбы оказавшиеся на поверхности, люди, которые не чего созидательного не способны сделать в силу своего уровня развития. Все они отличаются одним и тем же - способностями к мошенничеству и либеральному отношению к преступным действиям. Для них, кроме личного богатства и власти над людьми, остальное, включая интересы государства, дело второстепенное, угнетающее.
17.01.2017, 00:18
Гость: лучше бы он

ограничил возможность воровать
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