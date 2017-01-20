Грефу, Чубайсу и Кудрину досталось от директора совхоза

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин подвел итог Гайдаровского форума

Вот сейчас прошел Гайдаровский форум. Там выступали Греф, Чубайс, Кудрин. Выступали те, кто и довели страну до нынешнего состояния. Всем было интересно, что же думает экономическая «элита». А по сути, они сказали, что никаких рецептов нет, реформ не будет, налоги повысятся и остается молиться на повышение стоимости нефти.

Это значит, что все определит конъюнктура мировой экономики. А она зависит от ФРС США и крупнейших топливных держав. Вот Россия и Саудовская Аравия договорились уменьшить добычу нефти, и баррель пошел вверх, но не дай Бог эту нишу займут другие страны!

Ясно, что в этом случае цена нефти упадет. А яхты строятся через офшоры, которые у нас прокляли, все равно продаются и покупаются акции. Никаких изменений не предвидится. Кстати, на Гайдаровском форуме выступал и Медведев.

Я - директор совхоза и отдельно скажу о сельском хозяйстве. Сельское хозяйство ориентировано на широкие слои населения. А его доходы упали в 2016 году. Народ покупает гораздо меньше продуктов. Рынок сужается, это реально видно, даже если просто посмотреть на количество посетителей магазинов. Да и сведения статистики показывают, что торговля схлопывается. Потребитель все больше переходит на то, что сам вырастил на своем огороде или приусадебном участке, а внешние рынки закрыты.

Мало того – фактическое налоговое бремя на сельхозпредприятия повысилось: топливные акцизы увеличились и появились сборы по системе «Платон». Прибыль нужна сельскому хозяйству для того, чтобы стабильно развиваться. Но теперь развиваться некуда и незачем. Никто даже не говорит, когда доходы населения повысятся. Нет никаких прогнозов.

Далее, любой экономист скажет, что без инвестиций развитие невозможно, а инвестиции как были, так и остались недоступными. А тут еще и резкие скачки курса рубля. То вверх он идет, то вниз, и никто не может предсказать, сколько будет стоить доллар. Вот хочешь купить оборудование, но невозможно рассчитать, какой окажется его цена в конечном итоге.

Что остается? Только государственные ассигнования, но они идут неритмично и уменьшаются. Таким образом ситуация в сельском хозяйстве примерно такая, как и в целом по стране: ничем не подкрепленные надежды на лучшее. Смотрим мы на правительство, а оно не может объяснить, что такое структурные реформы, и куда мы идем. Отсюда - апатия, развиваться не хочется, сохранить бы достигнутое. Налицо рецессия или стагнация.

Никакой программы импортозамещения нет. Все прекрасно знают, что правительство говорит одно, а получается совершенно другое. У него нет программы выхода из кризиса, причем на первых порах оно само наличие кризиса не признавало. Потом признали, а один известный человек из правительства даже сказал, что следует ждать двадцать лет стагнации. Вы этого человека знаете – его недавно «взяли» в связи со скандалом вокруг сделки «Роснефти».

Интервью подготовил Дионис Каптарь