Фейк о Лагард и Сбербанке в Крыму: сказка ложь, да в ней намек

«Если Сбербанк участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит, всё правильно - санкции необходимы»

Целый ряд российских Интернет-ресурсов перепечатал, а то и проанализировал «новость» о том, что директор-распорядитель МВД Кристин Лагард якобы высказалась в ироничном ключе по поводу отсутствия в Крыму российского Сбербанка. Информация оказалась, судя по всему, не совсем достоверной, но проблема, тем не менее, была поднята весьма актуальная…

Авторы «новости» приписали Лагард следующие слова:

«…пока Сбербанк России, подчёркиваю - России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму - они будут вечны. Отмечу - Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России, и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит, всё правильно - санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение, и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет. Пока такое участие продолжается - санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России. Вопрос о смехе - я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность, на мой взгляд - он был излишним».

Найти ничего подобного на Artuz 10 нам не удалось. Если кому-то удастся найти соответствующее видео – было бы очень любопытно. Но все указывает на то, что речь идет о фейке или о шутке, тем более, как первоисточник новости в Рунете указывается сайт «Оптимист».

Но ситуация в Крыму в известной мере действительно вызывает недоумение. Полуостров уже почти три года как вернулся в состав России, населен гражданами России, на его территории действуют российские законы, а вот экономическая интеграция его с остальной РФ происходит как-то странно. Значительная часть крупных российских компаний (в том числе – и государственных) там просто не работает.

Нет в Крыму не только Сбербанка, но и отделений других крупнейших российских финансовых учреждений. Нет основных сетей супермаркетов, что ощутимо сказывается на розничных ценах – ввиду отсутствия серьезной конкуренции местный бизнес зарабатывает на земляках, как хочет.

Официально отсутствуют в Республике Крым и городе Севастополе представительства всероссийских операторов связи – их номера обслуживаются, но формально находятся в роуминге. Нет на полуострове даже «Почты России» – вместо нее существует формально независимая «Почта Крыма».

Долгое время в Крыму не работало даже большинство систем денежных переводов. И последнее местным жителям было особенно обидно. Если западные сервисы действительно руководствовались санкциями, то российские – банально не хотели… терять украинский рынок.

«Мыхайлу» из Тернополя, строящему дачи в Подмосковье, нужно было создать возможность переводить деньги на нужды «АТО». А с трех тернопольских «Мыхайлов» можно было получить больше комиссии, чем с одного севастопольского Ивана… Бизнес – ничего личного. И только когда официальный Киев, как всегда, не склонный к расшаркиваниям, просто выбросил российские системы денежных переводов с Украины, запретив их одним росчерком пера Петра Порошенко, они поплелись в Крым. За неимением гербовой, пишем, так сказать, на простой… Перебьемся мелочами.

С остальными дела обстоят по-разному. Кто-то из крупнейших корпораций сумел организовать процесс таким образом, чтобы даже не заходя официально на территорию Крыма, не доставлять неудобств местным жителям. Речь, в частности, идет об операторах связи. О том, какие проблемы появляются из-за нежелания работать на полуострове представителей российских торговых сетей, мы уже говорили выше. Но самая острая проблема, это, наверное, все же – состояние финансового сектора.

В Крыму существует достаточно разветвленная сеть «Генбанка» и РНКБ и отделения небольших «материков» банков, которые можно пересчитать буквально по пальцам. Этого явно не хватает. В результате банальные действия вроде оплаты коммунальных услуг, получения перевода или обмена валюты превращаются в «бег с препятствиями», под который обычному человеку лучше заранее резервировать себе минимум полдня. В офисах банков, находящихся неподалеку от админзданий, очередь к заветному окошку кассы может запросто достигать 20 – 30 человек.

Кроме того, ввиду отсутствия конкуренции местные банкиры могут позволить себе не придумывать никаких «вкусных» предложений вроде платежных карт с процентами. А обслуживание карт вроде Visa и MasterCard может влететь в копеечку. Приятного в этом всем мало.

С позицией бизнеса – все понятно. Он платит налоги в государственный бюджет и увеличивает национальное богатство. Но всегда ли уместна простая арифметическая целесообразность?

Герман Греф еще в мае 2015-го отрезал: «Пока такие планы непозволительны с точки зрения санкций. Мы пока не будем работать в этом регионе».

Год спустя он, хоть и в более мягкой форме, чем ранее, но подтвердил свою позицию, сказав, что Сбербанк вернется в Крым только после смягчения санкций. А в июне 2016 интернет-пользователи поймали Сбербанк на том, что на карте, размещенной на его сайте, Крым фактически не отнесен ни к Украине, ни к России…

Ирония судьбы, но за демонстрации карты с именно российским Крымом пострадал (был запрещен) недавно на Украине телеканал «Дождь», который в любви к Крыму и российским патриотам уж точно заподозрить сложно. Представители «Дождя» объяснили тогда, что они вынуждены соблюдать российское законодательство.

В годы Великой Отечественной войны на всех освобожденных территориях сразу начинали функционировать совучреждения.

Великобритания, имеющая ряд тяжелых территориальных споров, обеспечивает работу всего, что она считает нужным, на Фолклендах и Гибралтаре. И там, и там открыты отделения крупных британских банков.

Возможно, и нам уже пора идти на принцип?