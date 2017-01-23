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Фейк о Лагард и Сбербанке в Крыму: сказка ложь, да в ней намек

13:39 23.01.2017 , Святослав Князев
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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«Если Сбербанк участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит, всё правильно - санкции необходимы»

Целый ряд российских Интернет-ресурсов перепечатал, а то и проанализировал «новость» о том, что директор-распорядитель МВД Кристин Лагард якобы высказалась в ироничном ключе по поводу отсутствия в Крыму российского Сбербанка. Информация оказалась, судя по всему, не совсем достоверной, но проблема, тем не менее, была поднята весьма актуальная…

Авторы «новости» приписали Лагард следующие слова:

«…пока Сбербанк России, подчёркиваю - России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму - они будут вечны. Отмечу - Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России, и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит, всё правильно - санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение, и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет. Пока такое участие продолжается - санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России. Вопрос о смехе - я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность, на мой взгляд - он был излишним».

Найти ничего подобного на Artuz 10 нам не удалось. Если кому-то удастся найти соответствующее видео – было бы очень любопытно. Но все указывает на то, что речь идет о фейке или о шутке, тем более, как первоисточник новости в Рунете указывается сайт «Оптимист».

Но ситуация в Крыму в известной мере действительно вызывает недоумение. Полуостров уже почти три года как вернулся в состав России, населен гражданами России, на его территории действуют российские законы, а вот экономическая интеграция его с остальной РФ происходит как-то странно. Значительная часть крупных российских компаний (в том числе – и государственных) там просто не работает.

Нет в Крыму не только Сбербанка, но и отделений других крупнейших российских финансовых учреждений. Нет основных сетей супермаркетов, что ощутимо сказывается на розничных ценах – ввиду отсутствия серьезной конкуренции местный бизнес зарабатывает на земляках, как хочет.

Официально отсутствуют в Республике Крым и городе Севастополе представительства всероссийских операторов связи – их номера обслуживаются, но формально находятся в роуминге. Нет на полуострове даже «Почты России» – вместо нее существует формально независимая «Почта Крыма».

Долгое время в Крыму не работало даже большинство систем денежных переводов. И последнее местным жителям было особенно обидно. Если западные сервисы действительно руководствовались санкциями, то российские – банально не хотели… терять украинский рынок.

«Мыхайлу» из Тернополя, строящему дачи в Подмосковье, нужно было создать возможность переводить деньги на нужды «АТО». А с трех тернопольских «Мыхайлов» можно было получить больше комиссии, чем с одного севастопольского Ивана… Бизнес – ничего личного. И только когда официальный Киев, как всегда, не склонный к расшаркиваниям, просто выбросил российские системы денежных переводов с Украины, запретив их одним росчерком пера Петра Порошенко, они поплелись в Крым. За неимением гербовой, пишем, так сказать, на простой… Перебьемся мелочами.

С остальными дела обстоят по-разному. Кто-то из крупнейших корпораций сумел организовать процесс таким образом, чтобы даже не заходя официально на территорию Крыма, не доставлять неудобств местным жителям. Речь, в частности, идет об операторах связи. О том, какие проблемы появляются из-за нежелания работать на полуострове представителей российских торговых сетей, мы уже говорили выше. Но самая острая проблема, это, наверное, все же – состояние финансового сектора.

В Крыму существует достаточно разветвленная сеть «Генбанка» и РНКБ и отделения небольших «материков» банков, которые можно пересчитать буквально по пальцам. Этого явно не хватает. В результате банальные действия вроде оплаты коммунальных услуг, получения перевода или обмена валюты превращаются в «бег с препятствиями», под который обычному человеку лучше заранее резервировать себе минимум полдня. В офисах банков, находящихся неподалеку от админзданий, очередь к заветному окошку кассы может запросто достигать 20 – 30 человек.

Кроме того, ввиду отсутствия конкуренции местные банкиры могут позволить себе не придумывать никаких «вкусных» предложений вроде платежных карт с процентами. А обслуживание карт вроде Visa и MasterCard может влететь в копеечку. Приятного в этом всем мало.

С позицией бизнеса – все понятно. Он платит налоги в государственный бюджет и увеличивает национальное богатство. Но всегда ли уместна простая арифметическая целесообразность?

Герман Греф еще в мае 2015-го отрезал: «Пока такие планы непозволительны с точки зрения санкций. Мы пока не будем работать в этом регионе».

Год спустя он, хоть и в более мягкой форме, чем ранее, но подтвердил свою позицию, сказав, что Сбербанк вернется в Крым только после смягчения санкций. А в июне 2016 интернет-пользователи поймали Сбербанк на том, что на карте, размещенной на его сайте, Крым фактически не отнесен ни к Украине, ни к России…

Ирония судьбы, но за демонстрации карты с именно российским Крымом пострадал (был запрещен) недавно на Украине телеканал «Дождь», который в любви к Крыму и российским патриотам уж точно заподозрить сложно. Представители «Дождя» объяснили тогда, что они вынуждены соблюдать российское законодательство.

В годы Великой Отечественной войны на всех освобожденных территориях сразу начинали функционировать совучреждения.

Великобритания, имеющая ряд тяжелых территориальных споров, обеспечивает работу всего, что она считает нужным, на Фолклендах и Гибралтаре. И там, и там открыты отделения крупных британских банков.

Возможно, и нам уже пора идти на принцип?  

Темы: Россия, Крым, Сбербанк
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 21:37
И здесь Греф виноват?

В Крыму еще и заповедники 3 года не вводят в список заповедников России, а самый крупный - Крымский природный заповедник разрывают на части и делают из его остатков Национальный парк, который может угрожать водоохранным лесам Крыма.
23.01.2017, 21:34
Драка у барака

VISA и MasterCard до сих пор придерживаются политики санкций относительно Крыма и банков, которые тут работают. Но в российском законодательстве возникли нормы, которые в дальнейшем позволят обходить запреты со стороны платежных систем. Государство обязало их передавать обработку всех внутрироссийских транзакций Национальной системе платежных карт. Технически решение заработает примерно через год после принятия закона, но уже сейчас у владельцев российских карт VISA и MasterCard в Крыму нет проблем с оплатой и обналичиванием средств на полуострове.
Первыми ласточками VISA и MasterCard у крымских пользователей стали карточки банков Краснодарского края. Любой житель Крыма при желании и условии наличия российского паспорта мог отправиться на пароме в соседний регион и получить заветный пластик там. Этот пластик на первых порах ему был нужен, например, для оплаты покупок в интернете (хотя для этих целей вполне можно было использовать виртуальную карту электронной платежной системы). В частности, несложно получить карты банков Северный кредит или Первомайский.
Со временем крымские банки тоже приобщились к выдаче карт международных платежных систем на полуострове. Те же Генбанк или Крайинвестбанк были способны на это. Более того, в Крыму появились банкоматы, где можно было свободно обналичить банковскую карту международной платежной системы, выданную в России, со временем в магазинах стали работать терминалы. Тоже заточенные под российские карты.
Сбербанк просто потерял рынок.
23.01.2017, 19:48
Владимир Сев.

При денежной реформе 1947г.в СССР вешались и сходили с ума далеко не защитники Родины которые ,как и подавляющее большинство народа жили от(получки) зарплаты до (получки)зарплаты,а "предприимчивые"тех времен разжиревшие на лихолетье.Кстати после реформы на зарплату уже модно было что-то купить,а не отовариваться по карточкам.Ты Алгол-Алгамс поближе к современности,расскажи-ка лучше,кто,как и на сколько ограбили весь народ в 90-е ,на сколько кинули в 98-м,2008,2014м ,КПСС -то тю-тю,а в консерватории по прежнему.
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