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Санкции против ФСБ поставили под угрозу импорт электроники в Россию

09:07 24.01.2017
Здание ФСБ. Фото с сайта wikimedia.org
Здание ФСБ. Фото с сайта wikimedia.org
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Санкции США против Федеральной службы безопасности могут затруднить поставки электроники в Россию, так как спецслужба контролирует импорт всех устройств с шифрованием. Об этом со ссылкой на источники в юридических фирмах и компании, занимающейся производством смартфонов, сообщает РБК.

Вашингтон запретил американским компаниям любое взаимодействие с ФСБ, но для отправки продукции на российский рынок они должны подавать заявку об алгоритмах шифрования, которые сейчас есть почти в любых устройствах.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с 29 декабря 2016 года, когда ввели санкции, не было зарегистрировано ни одного нового разрешения для американских производителей. Были ли поданы с тех пор заявки на такие разрешения, в ЕЭК не уточнили.

Представители крупнейших производителей электроники и программного обеспечения отказались комментировать РБК потенциальные риски от внесения ФСБ в санкционный список. При этом в Dell заявили, что «все процессы нотификации происходят в штатном режиме».

В свою очередь исполнительный директор посредника в оформлении сертификатов, компании «Юко» Станислав Кузнецов рассказал изданию, что сейчас заявки в ФСБ подают не сами американские компании, а их представители или российские юрлица.

Бывший президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы. Американская разведка считает, что ГРУ организовало взлом серверов Демократической партии США, данные с которых потом использовали для дискредитации кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Помимо санкций Обама также выслал из страны 35 российских дипломатов, которых он назвал разведчиками. В США закрыты два загородных поместья, принадлежащих России.

Россия отрицает причастность к хакерским атакам во время американских выборов.

Темы: Россия, США, Бытовая техника и электроника, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 14:32
Скучножить

Ни один российский олигарх на пушечный выстрел не подойдет к высоким технологиям.
24.01.2017, 14:20
ABCD

И какие проблемы для ФСБ в РФ создавать ПО шифрования для уже имеющихся устройств? В СССР КГБ сами себе делали всё что угодно из гаджетов.
24.01.2017, 14:16
VitalyKartashov

Не беспокойся вошь шароварная! В ВПК импортозаместим, а Apple, Samsung-и и Panasonic-и сами приползут :)
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