Санкции против ФСБ поставили под угрозу импорт электроники в Россию

Санкции США против Федеральной службы безопасности могут затруднить поставки электроники в Россию, так как спецслужба контролирует импорт всех устройств с шифрованием. Об этом со ссылкой на источники в юридических фирмах и компании, занимающейся производством смартфонов, сообщает РБК.

Вашингтон запретил американским компаниям любое взаимодействие с ФСБ, но для отправки продукции на российский рынок они должны подавать заявку об алгоритмах шифрования, которые сейчас есть почти в любых устройствах.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с 29 декабря 2016 года, когда ввели санкции, не было зарегистрировано ни одного нового разрешения для американских производителей. Были ли поданы с тех пор заявки на такие разрешения, в ЕЭК не уточнили.

Представители крупнейших производителей электроники и программного обеспечения отказались комментировать РБК потенциальные риски от внесения ФСБ в санкционный список. При этом в Dell заявили, что «все процессы нотификации происходят в штатном режиме».

В свою очередь исполнительный директор посредника в оформлении сертификатов, компании «Юко» Станислав Кузнецов рассказал изданию, что сейчас заявки в ФСБ подают не сами американские компании, а их представители или российские юрлица.

Бывший президент США Барак Обама ввел санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы. Американская разведка считает, что ГРУ организовало взлом серверов Демократической партии США, данные с которых потом использовали для дискредитации кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Помимо санкций Обама также выслал из страны 35 российских дипломатов, которых он назвал разведчиками. В США закрыты два загородных поместья, принадлежащих России.

Россия отрицает причастность к хакерским атакам во время американских выборов.