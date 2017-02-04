Российским моногородам не хватает малых форм хозяйствования. считает вице-премьер Игорь Шувалов. Малый и средний бизнес поможет и накормить граждан, и сделать улицу чистой. При том, что это хорошая возможность для предпринимателей заработать.

Лауреат международных премий в области архитектуры и благостроительства Ирина Ирбитская расказала в эфире Радио «Комсомольская правд», что российским властям нужно работать над созданием условий для бизнеса.

«Необходимо сокращение налогов для тех бизнесов, которые социально-ориентированным делом занимаются. Например, кафе, пекарня. Во многих странах вообще эти бизнесы не платят налоги», — рассказывает специалист по благостроительству в городах.

Вторая проблема, по мнению Ирбитской, это арендные ставки.

«Например в Москве это совершенно неподъемные арендные ставки для малого и среднего бизнеса, поэтому западные туристы говорят — у вас так мало магазинов и кафе, мы не ожидали!», — пояснила собеседница.

Эксперт отметила, что малый и средний бизнес больше всего подстраиваются под вкусы потребителя. Делать его это заставляет конкуренция. Чем она выше — тем продукт лучше.

