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Российским моногородам не хватает малых форм хозяйствования

17:46 4.02.2017
Фото с сайта women24.com
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Российским моногородам не хватает малых форм хозяйствования. считает вице-премьер Игорь Шувалов. Малый и средний бизнес поможет и накормить граждан, и сделать улицу чистой. При том, что это хорошая возможность для предпринимателей заработать.

Лауреат международных премий в области архитектуры и благостроительства Ирина Ирбитская расказала в эфире Радио «Комсомольская правд», что российским властям нужно работать над созданием условий для бизнеса.

«Необходимо сокращение налогов для тех бизнесов, которые социально-ориентированным делом занимаются. Например, кафе, пекарня. Во многих странах вообще эти бизнесы не платят налоги», — рассказывает специалист по благостроительству в городах.

Вторая проблема, по мнению Ирбитской, это арендные ставки.

«Например в Москве это совершенно неподъемные арендные ставки для малого и среднего бизнеса, поэтому западные туристы говорят — у вас так мало магазинов и кафе, мы не ожидали!», — пояснила собеседница.

Эксперт отметила, что малый и средний бизнес больше всего подстраиваются под вкусы потребителя. Делать его это заставляет конкуренция. Чем она выше — тем продукт лучше.
 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Малый бизнес, Проблемы малого и среднего бизнеса
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 21:06
Питон

Российским моногородам прежде всего необходимо обновить и модернизировать градообразующие предприятия, сделать их современными. Только так можно вдохнуть вторую жизнь в моногорода, а потом уже в дополнение развивать предпринимательство. Сам по себе никакой малый или средний бизнес не решит проблем этих городов никогда.
04.02.2017, 20:11
SL

У них есть лишнее, оккупант мАсквич, который пришел, разворовал, распродал и оставил народ умирать с голода.
04.02.2017, 19:45
Татьяна Алексеевна

Хорошая тема.Нужная.
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