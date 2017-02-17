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Сбербанк с 20 февраля снизит ставки по ипотеке

12:32 17.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк снижает базовую ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта — до 10,9% с 20 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на соообщение Германа Грефа. 

«На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку», — заявил Греф на конференции «Инновации рынка недвижимости».

По словам главы Сбербанка, в случае приобретения жилья напрямую у застройщика минимальная ставка по ипотеке составит после снижения 10,9% годовых, при покупке жилья на вторичном рынке — от 10,75% до12,25%.

В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.

Темы: Ипотека в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 15:20
Гость: А хрен ли толку?

Все равно банки получат 1.5-2 размера приобретения.
17.02.2017, 14:41
Гость: ипотечник

Тогда пересчитайте тем кто у вас по старой, завышенной ставке брал, разве это не справедливо? Вы уже нажились!
17.02.2017, 14:14
Гость: Сэр Швондер

..и заодно банк решил назначить 3% за перевод платежей ЖКХ.
Чтобы не делали ростовщики, они однозначно негодяи и подонки.
Обязательно обманут и выдадут обман за благотворительность
и заботу о населении.
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