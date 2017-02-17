Сбербанк с 20 февраля снизит ставки по ипотеке

Сбербанк снижает базовую ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта — до 10,9% с 20 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на соообщение Германа Грефа.

«На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку», — заявил Греф на конференции «Инновации рынка недвижимости».

По словам главы Сбербанка, в случае приобретения жилья напрямую у застройщика минимальная ставка по ипотеке составит после снижения 10,9% годовых, при покупке жилья на вторичном рынке — от 10,75% до12,25%.

В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.