Индия-Чубайсу: «Давай, до свидания»

Почему в Дели отказались от сотрудничества с РОСНАНО

«РОСНАНО и Индия не договорились о создании инвестфонда на $ 2 млрд». Такую новость сообщило агентство Rambler News Service. Чубайс не стал комментировать ситуацию, заявив: «Фонд не состоялся, точка. Не хочу углубляться».

Речь идет о рухнувших планах по созданию совместного кластера прямых инвестиций в высокие технологии. Судя по реакции Анатолия Борисовича, он воспринял произошедший провал, как пощечину.

Напомним, ровно год назад РОСНАНО и Национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд Индии (NIIF — англ. аббревиатура — авт.) который представлял директор Саурабх Гарг (он же заместитель индийского министра финансов), договорились о совместной научной деятельности.

С нашей стороны деньги на эти цели искали в народной заначке. Как сообщил в марте прошлого года «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, финансы на российскую долю планировалось взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Называлась даже сумма — 89 млрд рублей, которую Чубайс хотел занять на 15 лет по 2% годовых.

Тогда же Анатолий Борисович с пафосом анонсировал этот проект: «Создание совместного Фонда (с Индией — ред.) прямых инвестиций — это выход на новую ступень развития отношений в жестких условиях мирового рынка. Фонд призван укрепить конкурентные позиции российских компаний, содействовать экспорту российских высоких технологий на перспективный индийский рынок». Ставилась цель — реализация проектов на стадии «роста (growth) в сфере хай-тек, включая технологии двойного назначения и продукцию военно-промышленного комплекса.

Так, 25 января 2017 года Индия и ОАЭ заключили всеобъемлющее стратегическое соглашение о партнерстве, а также более десятка соглашений в ключевых сферах: обороны, безопасности, торговли и энергетики. Но при этом так и не были поставлены окончательные подписи под пактом об арабских инвестициях на сумму $ 75 млрд. в инфраструктуру Индии, о чем еще 2015 году предварительно договаривались премьер-министр Нарендра Моди и глава Эмиратов, шейх Мухаммед Бен Заид Аль-Нахайан. Зато секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Амар Синха пообещал, что деньги из ОАЭ прольются сразу же после урегулирования некоторых последних вопросов.

Здесь надо сказать, что индийско-арабское согласование позиций по пакту о $ 75 млрд притормозилось именно в 2016 году. Как раз в то время, когда Анатолий Чубайс и Саурабх Гарг скрепили своими подписями меморандум о совместном фонде размером $ 2 млрд по миллиарду с каждой стороны. В итоге политологам оставалось гадать о подводных камнях.

Конечно, Национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд Индии вправе заключать самые разные договора, но Абу-Даби всячески противился сближению Москвы с Дели. Между тем цена вопроса, напомним, равнялась $ 75 млрд прямых инвестиций в экономику Индии, тогда как РОСНАНО в реальности предлагало лишь совместные научные разработки.

Таким образом, на одной чаше весов были десятки миллиардов долларов арабских шейхов, на другой — научные программы Чубайса. Реальные деньги против будущих российских технологий. Конечно, для нашего обывателя выбор кажется очевидным, но не для Нарендра Моди, который ставил на первое место в своей международной политике научно-технический прогресс Индии.

Кстати, хотя индусы вообще никак не комментировали «несостоявшийся с РОСНАНО брак по расчету», зато на накануне заявления Чубайса (о провале совместного проекта — авт.) на портале NIIF появилась новость: «15 февраля 2017 года Индия успешно запустила за одну миссию 104 спутника, перекрыв предыдущий российский рекорд (37 спутников в 2014 году). Спутники были запущены Индийской организацией космических исследований с помощью ракеты-носителя PSLV».

Отсюда возникает вопрос, не связан ли отказ NIIF от сотрудничества с Чубайсом также с оценкой деятельности его компании, которой в этом году исполняется 10 лет. Собственно, это вполне логично, поскольку партнеры всегда изучают друг друга. Таким образом, второе объяснение несостоявшегося научного союза может лежать в плоскости «технологических достижений» РОСНАНО, чья ценность, как известно, измеряется доходом от их внедрений.

По словам, Чубайса РОСНАНО построило 77 заводов, включая известную портфельную компанию OCSiAl по производству углеродных нанотрубок. С другой стороны, общая картина не вызывает оптимизма. Достаточно вспомнить провальные проекты «Лиотех», Nitol, Plastic Logic 100, «Солнечный ветер».

При этом фонд Чубайса изначально получил 130 млрд казенных рублей. Но этого оказалось мало. В итоге общий долг организации на конец 2015 года достиг 149,4 млрд рублей. Если же посмотреть отчетность РОСНАНО, то в 2014 году прибыль кластера составила 8 млрд рублей, в 2015 году — 17 млрд. Что касается 2016 года, Анатолий Чубайс заявил, что «пока не может огласить результаты», но намекнул, что будет не хуже.

Чтобы картина была яснее, отметим, что до 2014 года значительная часть имеющих в распоряжении РОСНАНО средств, так или иначе, конвертировалась в твердую валюту для закупки оборудования и прочие нужды, в том числе и для самопиара. Теперь же продукция компании даже на внутреннем рынке продается по ценам, близким к мировым. Очевидно, ситуация была еще

Как бы на то ни было, но управляемая Чубайсом организация, как минимум, еще 20 лет будет гасить долги, тогда как инвестиционный цикл для американских венчурных фондов составляет от 3-х до 7-ми лет, с прибыльностью от 30% и выше. Иначе, проще вкладывать в депозиты.

На этом фоне отказ Индии от сотрудничества, выглядит вполне логично.