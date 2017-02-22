В Госдуме поддержали перевод бюджетников на карты «Мир»

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о переводе бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, процедура перевода должна стартовать с начала будущего года. Однако некоторое время назад Центробанк выступил с идеей изменить сроки перехода для пенсионеров – им карты «Мир» буду выдаваться по истечении срока действия уже имеющихся у них банковских карт. Процесс замены продлится до середины 2020 года.

Кроме того, по предложению регулятора, новые бюджетники и пенсионеры могут получить карты «Мир» уже в середине текущего года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, инфраструктура платежной системы уже готова к работе.

Кроме того, предусмотрена возможность бюджетников отказаться от использования карты «Мир». В этом случае полагающиеся им выплаты они будут получать через кассы наличными деньгами.

