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В Госдуме поддержали перевод бюджетников на карты «Мир»

20:24 22.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о переводе бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, процедура перевода должна стартовать с начала будущего года. Однако некоторое время назад Центробанк выступил с идеей изменить сроки перехода для пенсионеров – им карты «Мир» буду выдаваться по истечении срока действия уже имеющихся у них банковских карт. Процесс замены продлится до середины 2020 года.

Кроме того, по предложению регулятора, новые бюджетники и пенсионеры могут получить карты «Мир» уже в середине текущего года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, инфраструктура платежной системы уже готова к работе.

Кроме того, предусмотрена возможность бюджетников отказаться от использования карты «Мир». В этом случае полагающиеся им выплаты они будут получать через кассы наличными деньгами.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 06:14
Гость: не фантазируй

Куда я хочу перечислять свою зарплату-это мое личное дело. Именно этот подход и главенствует в США и ЕС.
23.02.2017, 01:08
Гость: gvozd

инфраструктура платежной системы уже готова к работе.
-
значит Нужно сворачивать контроль американских корпораций над внутренними платежами рф.
если система готова, все зарплаты должны перечислятся на карту. именно так все организовано в сша и ес.
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