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В НИИ труда вступились за малоимущих из-за повышения ставки НДФЛ

15:45 23.02.2017
Минфин РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минфин РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Налог на доходы физических лиц могут повысить. Такой вариант обсуждают в Минфине, Минэкономразвития и Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, пишут «Ведомости».

Так, ставка НДФЛ может вырасти минимум до 15%. Минфин при этом рассматривает снижение страховых взносов для работодателей, а в Минэкономразвития подумывают о повышении НДС до 21% и создании вычета.

Главное, чтобы увеличение налоговой нагрузки не коснулось малообеспеченных слоёв населения, высказал мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» советник гендиректора Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда Николай Волгин.

«Нельзя сделать так, чтобы люди с низкими доходами, которые и так живут достаточно сложно, получили новые проблемы, связанные с минимизацией и без того низких доходов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что налоговую нагрузку, которая сейчас движется в сторону повышения, можно рассматривать только с одним условием.

«Эту ставку нужно либо не трогать и оставить ее на прежнем уровне – 13%. Или достаточно громко высказываются предложения, чтобы обнулить этот налог на доходы физических лиц», — добавил Волгин.

Отметим, в Минэкономразвития считают необходимым ввести не облагаемый налогом минимальный доход. Эта идея фактически означает переход к прогрессивной шкале налогообложения, в которой тот, кто больше зарабатывает, больше платит. Сейчас зарплату на уровне МРОТ получают почти пять миллионов россиян. 

Темы: Россия, Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 23:03
Аксиома

Думающий о государстве ищет способы развить производство и этим преумножить доходы казны, жулики, думающие о личной выгоде, ищут способы обложить население дополнительными поборами. Российское правительство низкой социальной ответственности набрано специально из таких вот лиц, думающих только о том чтобы угодить тому, кто их назначил и кто заявил, что наши девочки с низкой социальной ответственностью самые лучшие, видимо, как специалист в этой сфере.
23.02.2017, 21:05
выражение Бисмарка.

Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали…

— Из книги Валентина Пикуля «Битва железных канцлеров» (1977)
23.02.2017, 20:46
Ник

Вместо повышения налогов на богатых правительство собирается дополнительно ободрать малоимущих с небольшими зарплатами.А почему себе не уменьшают миллионные доходы?
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