В НИИ труда вступились за малоимущих из-за повышения ставки НДФЛ

Налог на доходы физических лиц могут повысить. Такой вариант обсуждают в Минфине, Минэкономразвития и Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, пишут «Ведомости».

Так, ставка НДФЛ может вырасти минимум до 15%. Минфин при этом рассматривает снижение страховых взносов для работодателей, а в Минэкономразвития подумывают о повышении НДС до 21% и создании вычета.

Главное, чтобы увеличение налоговой нагрузки не коснулось малообеспеченных слоёв населения, высказал мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» советник гендиректора Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда Николай Волгин.

«Нельзя сделать так, чтобы люди с низкими доходами, которые и так живут достаточно сложно, получили новые проблемы, связанные с минимизацией и без того низких доходов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что налоговую нагрузку, которая сейчас движется в сторону повышения, можно рассматривать только с одним условием.

«Эту ставку нужно либо не трогать и оставить ее на прежнем уровне – 13%. Или достаточно громко высказываются предложения, чтобы обнулить этот налог на доходы физических лиц», — добавил Волгин.

Отметим, в Минэкономразвития считают необходимым ввести не облагаемый налогом минимальный доход. Эта идея фактически означает переход к прогрессивной шкале налогообложения, в которой тот, кто больше зарабатывает, больше платит. Сейчас зарплату на уровне МРОТ получают почти пять миллионов россиян.