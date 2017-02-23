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Госдума в первом чтении запретила денежные переводы на Украину

17:29 23.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума РФ накануне в первом чтении приняла изменения в закон о национальной платёжной системе, которые вводят запрет на финансовые переводы с помощью иностранных платёжных систем с территории России в страны, которые ограничили действие российских систем перевода.

«К примеру, на Украине был введён запрет на действие российских платёжных систем. В результате этого запрета только две иностранные платёжные системы, работающие на территории России, получили возможность продолжать свою деятельность на Украине. Тем самым была исключена часть нашей российской платёжной инфраструктуры из глобальной конкуренции. Законопроект направлен на исправление этой ситуации», — цитирует ИА «АНТИФАШИСТ»  одного из авторов документа Владислава Резника.

Целью закона является выравнивание экономических условий деятельности для российских платежных систем, чтобы они не были ущемлены и не оказались бы в более тяжелом экономическом положении, чем иностранные. Иные возможности перевода денег через банк для украинских граждан, работающих в России и имеющих необходимость переводить деньги на Украину, остаются, пояснил Резник.

Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников ко второму чтению «нужно прояснить несколько спорных обстоятельств».

«В частности, дополнительного обсуждения требует положение законопроекта о запрете осуществлять трансграничные переводы денежных средств без открытия банковского счёта вне какой-либо платёжной системы», — сказал Олейников.

«Надо будет открывать в этом случае счет в банке и переводить деньги посредством банковского перевода. И, кроме того, всегда остается возможность властям Украины принять соответствующие решения и не ставить в неравное положение российские платежные системы и создавать сложности своим же гражданам», — отметил по этому поводу Владислав Резник.

Если закон будет принят, то он нанесет серьезный удар по украинской экономике. Денежные переводы из РФ до сей поры значились одной из составляющих экономики, благодаря которой она еще существует.

Напомним, в октябре минувшего года Украина запретила деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри» (Сбербанк), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

Темы: Украина, Экономика и финансы, Государственная Дума РФ, Национальная платежная система России
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 23:03
Гость: xtxxx

Хитромудрый гость!а ты понял что я тебе хочу сказать между строк и знаком
23.02.2017, 22:47
Гость: gvozd

как вы все понимаете - я Никогда бы не написал "в Украину".. потому что русский человек так не напишет.
23.02.2017, 22:11
Гость: Нижняя палата парламента Нидерландов

одобрила ассоциацию ЕС и Украины. Вроде бы хорошая новость. Но на саммите ЕС 15 декабря было согласовано решение о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом УСЛОВИЙ Нидерландов. А именно: Украине отказали в праве стать кандидатом на вступление в ЕС, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС. Безвиз ведь только уточняет кто и как долго может находиться на территории ЕС в гостях, на отдыхе и т.п. Что, впрочем, и сейчас не запрещается. Заплати за визу и вперед!
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