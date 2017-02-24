]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Белоруссия приняла решение по российскому газу

18:10 24.02.2017
Изображение с сайта mger2020.ru
Материалы по теме:

Решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, принципиально важно выполнить все нормы, заложенные в подписанном договоре о ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза.

"В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне", - сказал Владимир Потупчик.
 

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.02.2017, 21:26
Русский

..ну как зачем? скажем проще: и др. официальные лица. Как без них? кто пилить нашу денежку будет?
24.02.2017, 21:10
да уж

с такой памятью и до сих пор живет и помнит. Только чего там мелочится. Нужно писать не 800000, а восемь миллионов как все либералисимусы пишут как их в гулаге мучали и расстреливали, а они и сейчас живее всех живых.
24.02.2017, 21:08
А

чем же он виляет?
Все комментарии (39)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.