Украина пригрозила России очередным иском в ВТО

Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с очередным, третьим по счету, иском к России, касающимся ограничений в отношении украинских продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра экономического развития и торговли Украины Наталию Мыкольскую.

Цель иска – продемонстрировать качество, безопасность украинских продуктов питания и некоторых промышленных товаров и их соответствие требованиям технического регулирования.

По словам Мыкольской, подготовка иска затянулась по той причине, что часть украинских компаний не решаются участвовать в данном споре. Дело в том, что они присутствуют на российском рынке с другой продукцией и опасаются потери возможности ее сбыта.

Ранее Киев обвинил Россию в торговой агрессии в связи с ограничением транзита украинских товаров в третьи страны и подал иск в ВТО, требуя создать экспертную группу для объективной оценки действий РФ.

