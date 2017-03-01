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Украина пригрозила России очередным иском в ВТО

20:45 1.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с очередным, третьим по счету, иском к России, касающимся ограничений в отношении украинских продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра экономического развития и торговли Украины Наталию Мыкольскую.

Цель иска – продемонстрировать качество, безопасность украинских продуктов питания и некоторых промышленных товаров и их соответствие требованиям технического регулирования.

По словам Мыкольской, подготовка иска затянулась по той причине, что часть украинских компаний не решаются участвовать в данном споре. Дело в том, что они присутствуют на российском рынке с другой продукцией и опасаются потери возможности ее сбыта.

Ранее Киев обвинил Россию в торговой агрессии в связи с ограничением транзита украинских товаров в третьи страны и подал иск в ВТО, требуя создать экспертную группу для объективной оценки действий РФ.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Всемирная торговая организация
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 22:20
Да везите всё в ЕС и США!

Вперед! )))
01.03.2017, 22:19
Хи-хи!

Не надо было вводить санкции, Украина! А при транзите надо просто выполнять требования России и не заниматься контрабандой. )
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