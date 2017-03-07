Герман Греф саботирует указы Кремля В Сбербанке отказывают в обслуживании жителям Крыма и обладателям паспортов ЛДНР

Интеграция Донецкой и Луганской народных республик в российское экономическое пространство происходит медленнее, чем того хотели бы жители региона. Российские банки не торопятся заполучить жителей Новороссии в число своих клиентов. Так, в Сбербанке отказываются открывать счета обладателям паспортов ЛДНР, несмотря на их официальное признание указом президента Владимира Путина.

При этом информация об открытии отделений Сбербанка в Крыму, распространенная на выходных, оказалась преждевременной. Из-за угрозы западных санкций компания Германа Грефа по-прежнему игнорирует часть российской территории.

О том, что Сбербанк не обслуживает граждан с паспортами ДНР и ЛНР, стало известно после неудачной попытки жителя Горловки Алексея Петрова оформить карту самого популярного в России кредитного учреждения. Об этом он эмоционально написал на своей странице в Фэйсбуке: «Вот, что вам нужно знать по поводу паспортов ДНР и их признания Владимиром Владимировичем. Мне подробно объяснили: что такое ДНР они не знают, а то, что я принёс паспортом не является», — возмутился Петров. «Другого у меня нет, и не нужно… Так же, как нет у меня другой родины…, кроме республики», — добавил он.

В дискуссии под постом один из ее участников — Андрей Кулаков - публикует скриншот сообщения службы поддержки Сбербанка. В ответ на упрек Кулакова в том, что политика банка идет «вразрез с мнением народа и президента», представитель кредитного учреждения подтвердил, что паспорт гражданина республик Новороссии не может служить основанием для оформления карты.

При этом он предложил воспользоваться украинским паспортом. Это вызвало злорадную реакцию в украинских СМИ. «Читайте и смейтесь: я — гражданин государства, которого нету», — написала в комментариях под соответствующей новостью одна из читательниц.

Отметим, после перевода крупнейших предприятий Донбасса под внешнее управление, а также перехода на расчеты в рублях, наличие в республиках Новороссии развитой инфраструктуры российских банков становится необходимостью. Как рассказал Алексей Петров, при ее отсутствии выплачивать зарплату тысячам рабочих придется наличными, что оставляет большой простор для злоупотреблений.

Причем российский закон не запрещает банкам работать с обладателями паспортов республик Донбасса. Согласно исследованию портала Tgorlovka.com, как минимум в четырех крупных российских банках граждане ЛДНР могут открыть дебетовые счета. Причем среди них не только государственный «Россельхозбанк», но и частный «Альфа-банк» и даже банки с зарубежным участием: «ЮниКредит Банк» и «Райфайзенбанк».

Отсутствие в их числе крупнейшего системообразующего российского банка, руководимого Германом Грефом, не может не удивлять. Также как и отказ Сбербанка открывать отделения в российском Крыму.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк решил изменить свою политику в Республике Крым. «Руководство Сбербанка сообщило, что намерено в ближайшем времени открыть свои офисы на полуострове». Информация появилась в официальном микроблоге финансово-кредитной организации… Однако спустя некоторое время запись с информацией была удалена из ленты новостей», — сообщило сетевое издание «ВладТайм».

Тем не менее, сегодня утром в пресс-службе Сбербанка новость опровергли. «Данная информация не является достоверной. Официальная позиция банка остаётся без изменений: Сбербанк не присутствует на территории Республики Крым и города Севастополь», — написала в ответ на запрос «СП» представитель кредитного учреждения Анна Морозова.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отсутствие Сбербанка в Крыму давлением Запада. «Это непозволительно с точки зрения санкций. Мы пока не будем работать на этих территориях», — заявил Греф в ходе годового собрания акционеров в мае 2015 года.

О том, как выглядит сейчас ситуация в Луганской народной республике, рассказал житель Луганска Юрий Чепурнов.

— Сейчас в Луганске нет филиалов Сбербанка России. Они были до начала войны, но летом 2014-го закрылись одновременно с филиалами банков Украины. Обладатели банковских карточек обналичивают их в посреднических структурах в самом Луганске, либо выезжают в ближайший российский город. Как правило, едут в Донецк Ростовской области.

Отказ представителей Сбербанка принимать паспорта ЛНР-ДНР для открытия карты, о чем не мало говорится в СМИ, лично для меня вполне ожидаем. Ведь Сбербанк не работает даже в Крыму, который почти три года в составе России. Это выглядит настолько не патриотично вызывающе, что создается впечатление, что Сбербанк — это не Сбербанк России, а структура, которая просто зарабатывает деньги на территории Российской Федерации.

— А что можно сказать о самом факте признания Россией паспортов ЛНР-ДНР?

— Указ Владимира Путина касательно паспортов ЛНР-ДНР является нужным и долгожданным документом. Да, и раньше граница, к примеру, через КПП Изварино, по республиканским паспортам пересекалась без проблем. Предъявил документ — проследовал на территорию РФ, без каких-либо вопросов о цели поездки. Но так как для бюрократа «без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек», важны не устные указания о возможности пересечения, а документ. Он появился. В общем, попасть в Россию из Луганска можно быстро и без нервотрепки.

И на контрасте: проход жителя ЛНР на территорию Украины (в ту же Станицу Луганскую) по украинскому паспорту. Многочасовые очереди, детальный досмотр багажа (даже дамских сумочек), просмотр содержимого мобильных телефонов и ноутбуков, вопросы о месте работы (учебы), цели поездки…

В свою очередь главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов, находящийся в Крыму, описал трудности, с которыми сталкиваются местные жители и гости полуострова в связи с отсутствием здесь Сбербанка.

По его словам, местную «поляну» почти целиком покрывает банк РНКБ. Он занимает как офисы «Ощадбанка» — украинской версии советских еще сберкасс, так и помещения еще недавно занимаемые отделениями украинского филиала нынешнего российского Сбербанка.

«То есть украинские филиалы крупнейших российских банков "патриотически“ покинули "оккупированный“ Крым, бросив тут всё, а российские системообразующие банки не пришли», — удивляется российский журналист.

«Стараниями Германа Оскаровича Грефа и его коллег 2,5-миллионное население Крыма с Севастополем отдано на поток и разграбление сомнительным банковским учреждениям», — возмутился Баранов. И добавил, что возможно, в уставном капитале РНКБ имеется «опосредованный интерес Сбера». И маржа на обменные операции, и комиссия на оплату ЖКХ, на снятие денег у заполнившего собой крымский рынок РНКБ непривычно высока. «Даже по сравнению с услугами украинских банков — это явно не в пользу «крымнаш», — считает журналист.

«Сбербанк не заинтересован даже в том, чтобы получать деньги из Крыма. А вот на Украине у вас со Сбербанком и другими российскими банками — никаких проблем!» — резюмирует он.