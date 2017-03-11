«Народные облигации. Антон Силуанов говорит правду или морочит нам голову?»

Государство запускает программу народных облигаций, а выгодно ли это населению?

Недавно СМИ широко обсуждали информацию о том, что Минфин планирует эмиссию облигаций Федерального займа на в 20 млрд рублей. Минимальная сумма покупки – 30 000 рублей, и, видимо, по этой причине нынешнюю эмиссию и сами ценные бумаги стали называть «народными».

В мировой практике выпуск государственных бумаг – обычное дело. Наша страна – не исключение, однако катастрофический опыт печально знаменитых ГКО надолго подорвал доверие к подобным финансовым инструментам.

Люди сейчас задаются вопросом: «А не собирается ли государство запустить «пирамиду»? Да и вообще, стоит ли отдавать облигациям предпочтение в сравнении с привычными банковскими депозитами?

За разъяснениями мы обратились к известному экономисту, экс-депутату Госдумы Дмитрию Ушакову.

- У вас есть от 30 тысяч рублей? Вы хотите получить доходность выше, чем по банковским депозитам? Тогда государство в лице Минфина готово предложить вам возможность заработать. Подчеркиваю, возможность.

Министр финансов Силуанов в эфире телеканала НТВ произнёс сакраментальные слова в поддержку народных облигаций:

«Мы видим здесь потенциальный интерес со стороны населения. У населения есть деньги. Куда они вкладывают? Можно вложить в депозиты, в недвижимость, в валюту. Везде есть риски. Вкладывая в облигации государственные, рисков нет», - заявил министр финансов Силуанов.

Давайте разберемся поподробнее, что предлагает нам, гражданам, государство? Идея народных облигаций была обозначена в послании президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. в целях стимулирования инвестиций физических лиц в обращающиеся облигации российских организаций.

Правительство год спустя заложило в Основных направлениях государственной долговой политики на 2017-2019 годы осуществление эмиссии новых долговых инструментов, ориентированных исключительно на российских физических лиц. Цена за вход по воспитанию финансовой грамотности – 30 тысяч рублей. Точнее, от 30 тысяч рублей до 25 млн рублей. Номинал одной облигации – 1000 рублей. Объем первого выпуска: 20-30 млрд рублей. Начало воспитания финансовой грамотности – апрель 2017 года. Срок воспитания – 3 года.

Процент по народной облигации – плавающий, от 7,5% за первый год до 10,4% за третий год, средневзвешенный процент за год – 8,5% (чтобы сохранялся стимул держать облигации все три года). Непонятно, почему процент плавающий, ведь купив специальную облигацию, продать её будет уже невозможно – вторичное обращение таких бумаг отсутствует, а юридическим лицам запрещено ими владеть. Возможно, до истечения трёхлетнего срока можно будет досрочно предъявить государству специальную облигацию к погашению.

Так отсутствуют ли риски вложений в народные облигации, и менее ли они рисковые по сравнению с депозитами или обычными облигациями, обращающимися на рынке? И разве они более доходны, чем депозиты? Давайте посчитаем.

Продажа народных облигаций будет осуществляться через банки, по крайней мере, через Сбербанк и ВТБ24 – точно, именно эти два банка, оба с госучастием, фигурировали в СМИ как распространители народных облигаций. При их продаже банки будут взимать вознаграждение, причем настолько большое, что даже Минфин решил продолжить с ними переговоры по снижению размера комиссии. При высоких комиссиях банков доходность может оказаться неинтересной для конечных покупателей, по крайней мере, ниже заявленной средневзвешенной 8,5% в год. Для сравнения - при открытии депозита физлицом никаких комиссий в банках не взимают.

Депозиты застрахованы государством – вклады до 1,4 млн рублей гарантированно возмещаются. Народные облигации – не застрахованы, это риск. Если что-то случится, государство будет должно гражданам, и когда вернут такой долг? Ну, например, на погашение облигаций государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года ушло более 30 лет, и у граждан до сих пор остаются на руках эти облигации.

Выпуск облигаций государственного займа для населения 1992 года остался практически непогашенным. А сгоревшие вклады в Сберегательном банке СССР тоже признаны внутренним долгом государства, объем оценивается в 28 триллионов рублей. Ежегодно выплачиваются компенсации по вкладам, от 5 до 11 млрд рублей закладывается на компенсацию в бюджете. До выплаты 29 трлн рублей ещё очень и очень далеко.

Как уже говорилось, средневзвешенная процентная ставка по народным облигациям составляет 8,5%, но не забываем про комиссию банков, до 1,5%. А что по депозитам? Приведем конкретный пример: 30 тысяч рублей на 3 года. Топ-50 банков предлагает ставки по депозиту от 8,3% и ниже, вплоть до минимальных Сбербанковских 3,5%. Однако процент по депозиту в диапазоне 8,0-8,3% найти вполне возможно, и это банки, входящие в основу финансовой системы страны.

Теперь налоги. Налогообложение по депозитам и по народным облигациям выравнивают. Законопроект № 46023-7 вводит новые нормы в главу 23 «Налог на доходы физических лиц», согласно которым доходы в виде процентов (купонного дохода) по специальным трёхлетним облигациям будет облагаться НДФЛ только в случае превышения суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (10%), увеличенной на пять процентных пунктов.

Так для кого же тогда будут интересны народные облигации? Совершенно очевидно, что со входным билетом за 30 тысяч рублей малоимущие и бедные граждане сразу остаются за бортом. У них просто нет сбережений, а денег хватает только на самый минимум.

Тогда средний класс и финансово грамотные граждане? Они могут открыть индивидуальный инвестиционный счет, положить на него максимум 400 тысяч рублей (максимум ограничен), воспользоваться услугами брокера и найти объекты инвестирования с более высокой процентной ставкой. Например, те же самые ОФЗ (Облигации Федерального займа) государства, только не специальные ОФЗ, какими являются народные облигации, а обычные , доходность по которым составляет в том числе и более 10% годовых, и отсутствует запрет на перепродажу ОФЗ, в отличие от народных облигаций.

Остаются богатые и сверхбогатые. Для их инвестиционного портфеля наличие специальных облигаций, которым запрещено вторичное обращение, может оказаться излишним, хотя налоговые новации в части выравнивания налогообложения депозитов и специальных ОФЗ могут быть полезны. Короче говоря, целевая аудитория народных облигаций не совсем понятна. А вот цель Минфина как раз понятна – привлечь деньги , которые граждане хранят «под подушкой». Но ведь это уже было и ничего хорошего гражданам не принесло.

Вспомним бум середины 2000-ых по народным IPO. Под недремлющим оком государства населению предлагались акции нефтяной компании и двух крупнейших в России банков, и все с госучастием: Роснефть, Сбербанк, ВТБ.

Что с итогами IPO Роснефти? В 2006 году 115 тысяч человек вложили в акции госкомпании около $751 млн. По данным Центра развития фондового рынка, около $600 млн из этой суммы – деньги крупных российских предпринимателей, и только около $150 млн - инвестиции простых граждан. Цена одной акции составила 7,55 доллара, или 225 рублей. За десять лет с момента размещения цена акции увеличилась на 58 рублей. Это равнозначно росту 2,5% ежегодно. По итогам 2014 года размер выплаченных дивидендов составил 3,64% годовых. А инфляция - 11,4%. Значит, люди, вложившиеся в народное IPO Роснефти, де-факто несут убытки.

Что с итогами IPO Сбербанка? В 2007 году Сбербанк провел народное IPO на 8,8 млрд. долларов. Цена одной акции составляла 89 тысяч рублей, фактически заградительной для абсолютного большинства граждан. Однако 30 тысяч человек купили акции Сбербанка в ходе IPO. Позднее произошло дробление акций в 1000 раз. Сейчас стоимость акций Роснефти и Сбербанка по сравнению с датой народного IPO выше на 49,5% (225 рублей при IPO и 336,5 рублей сейчас) и на 84,3% (89 рублей при IPO и 164 рубля сейчас) соответственно.

Для справки, инфляция за тот же период (2007-2016 годы) обесценила деньги в 2,37 раза (в среднем 9% в год за 10 лет), что, конечно же, не покрывается ростом стоимости акций и выплаченными дивидендами. А на депозите с 2007 по 2016 год можно было бы заработать значительно больше ежегодных 4,1% роста стоимости акций Роснефти и 7% роста стоимости акций по Сбербанку. В 2007-2012 годах реальные ставки по депозитам были 10-12% годовых. Народные акционеры теряют деньги.

Или вот драматический пример, народное IPO ВТБ. В 2007 году разместили акции по цене 13,6 копеек за одну акцию. В кризис 2008-2009 годов стоимость акции упала до 2 копеек. В 2012 году было принято волевое государственное решение об обратном выкупе акций по цене размещения (значительно выше реальной стоимости акции в 2012 году), но только у акционеров, вложивших не более 500 тысяч рублей. Фактически государство выступило гарантом неудачного народного IPO ВТБ. За 5 лет «народного инвесторства» граждане получили назад номинал. А разместив сбережения на тот же депозит, например, получили 10% роста в год.

Итак, вытягивание сбережений граждан через народные IPO приносили только убытки. Вытягивание сбережений граждан через облигации – и в СССР и РФ, приносили людям только убытки. По старым долгам государство рассчитываться не спешит вовсе (компенсация по вкладам СССР и облигации выпуска 1992 года). Живые деньги накопительной пенсии изымают несколько лет подряд, заменяя «гарантированными государством баллами».

Государственное обучение финансовой грамотности для граждан выходит слишком дорогим. И снова пытаются завлечь народными облигациями версии 2017 года.

Я денег не дам! Сберегу по-своему.