Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $51 впервые за три месяца

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в мае 2017 года опустилась на 0,92% и составила $50,85 за баррель, обновив тем самым минимум с конца ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:55 по Москве за баррель Brent на бирже давали $51,01.

В это же время стоимость майских фьючерсов североамериканской нефти WTI опустилась до $48,5.

Цены на нефть начали свое падение 8 марта после публикации правительственных данных Министерства энергетики США о запасах нефти в стране, а также о том, что сокращение добычи странами-членами ОПЕК и присоединившимися к соглашению картеля государствами оказалось недостаточным для сокращения поставок нефти в США. С 8 по 10 марта стоимость майского фьючерса Brent снизилась почти на $5.

Цены на нефть поднялись после того, как в ноябре 2016 года было достигнуто соглашение о стабилизации нефтяного рынка. Тогда страны — члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. в день с января 2017 года. К договоренностям также присоединился ряд стран, не входящих в организацию, в том числе и Россия. Они взяли на себя обязательства сократить добычу на 558 тыс. барр. в день.

Очередной саммит ОПЕК, на котором члены картеля, как ожидается, рассмотрят вопрос о продлении срока действия ограничений на нефтедобычу, пройдет в Вене 25 мая 2017 года.