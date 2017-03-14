Захарченко сообщил о начале экспорта угля в Россию

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о начале поставок угля в Россию.

По его словам, в РФ уж отправлены первые 95 вагонов с углем. Захарченко добавил, что процесс отладки экспорта может занять около двух месяцев и завершится к лету сообщает ДАН.

Некоторое время назад радикалы заблокировали железнодорожные пути, по которым с территорий, неподконтрольных Киеву, осуществлялась поставка угля Украине. Участники блокады сначала объясняли это желанием пресечь контрабанду, однако затем потребовали полностью отказаться от торговых связей с ДНР и ЛНР. Результатом этого стал дефицит угля и введение на Украине чрезвычайной ситуации в энергетики.

В конце февраля власти ДНР и ЛНР объявили о том, что на украинских предприятиях, работающих на территории республик, вводится внешнее управление. Кроме того, главы республик сообщили о прекращении поставок угля Украине по причине отсутствия возможностей и схем оплаты и переориентировки предприятий на российский (и не только) рынок.

