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Захарченко сообщил о начале экспорта угля в Россию

20:31 14.03.2017
Фото с сайта rusvesna.su
Фото с сайта rusvesna.su
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о начале поставок угля в Россию.

По его словам, в РФ уж отправлены первые 95 вагонов с углем. Захарченко добавил, что процесс отладки экспорта может занять около двух месяцев и завершится к лету сообщает ДАН.

Некоторое время назад радикалы заблокировали железнодорожные пути, по которым с территорий, неподконтрольных Киеву, осуществлялась поставка угля Украине. Участники блокады сначала объясняли это желанием пресечь контрабанду, однако затем потребовали полностью отказаться от торговых связей с ДНР и ЛНР. Результатом этого стал дефицит угля и введение на Украине чрезвычайной ситуации в энергетики.

В конце февраля власти ДНР и ЛНР объявили о том, что на украинских предприятиях, работающих на территории республик, вводится внешнее управление. Кроме того, главы республик сообщили о прекращении поставок угля Украине по причине отсутствия возможностей и схем оплаты и переориентировки предприятий на российский (и не только) рынок.
 

Темы: Россия, Украина, Рынок энергоносителей в мире, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 00:38
Гость: Сергей

Ну. Разнылся тут! Этот самый уголь с ЛДНР идет прямиком через Беларусь обратно внаукраину + накрутка. Все равно ТЭЦ и металлургия незалежность на другом угле работать не может
14.03.2017, 23:12
Гость: Плот

Вольному - воля.
14.03.2017, 23:10
Гость: Федя1

Хорошая новость. Надо расшить сотрудничество в промышленной кооперации.
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