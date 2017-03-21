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«Ведомости» сообщили об обсуждении возрождения налога с продаж

09:50 21.03.2017
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Внутри экономического блока правительства обсуждается идея введения налога с продаж, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова шести федеральных чиновников. По словам собеседников издания, на правительственный уровень эта идея еще не выносилась.

Один из источников пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Кроме того, не будет противоречия с решением Конституционного суда, подчеркнул он.

Налог с продаж рассматривается как альтернатива повышению НДС, рассказал источник издания. Идея о его введении обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре. При этом одной из главных проблем собеседники издания назвали администрирование нового налога. С июля 2017 года новая кассовая техника будет обязательной для тех, кто уже использует кассы, а с июля 2018 года — для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу.

13 марта министр финансов Антон Силуанов предложил снизить страховые взносы с нынешних 30 до 22% с одновременным повышением ставки НДС с 18 до 22%.

«Мы видим, что чем больше мы повышаем ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — пояснил тогда Силуанов.

Темы: Антон Силуанов, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 12:16
Гость: две беды

"В России началась последняя стадия вывоза «золота партии» и долларов за рубеж.
Теперь друзья ... могут безнаказанно выводить награбленное через оффшоры.
Одобренные комитетом Госдумы по бюджету и налогам поправки позволят попавшим под санкции россиянам не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях.
Об этом рассказали эксперты «Ведомостей» и «Коммерсанта» – пишет «Медуза».
Канада."- В связи с невозможностью двойного налогообложения, мы никогда раньше не имели претензий к российским олигархам, у которых в Канаде недвижимость, бизнесы и сбережения. Теперь же, когда они освобождены от уплаты налогов на родине, мы с чистой совестью заставим их заплатить налоги Канаде. По самым скромным подсчетам это принесёт в бюджет около миллиарда долларов. Кроме того, мы собираемся ввести дополнительные санкции на всех российских богачей, у которых есть какое-то имущество здесь - пусть их освободят от налогов и мы взыщем ещё как минимум миллиарда 3-4".
21.03.2017, 12:11
Гость: Читатель...

"Налог с продаж рассматривается как альтернатива повышению НДС"
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У нас в РФ "НДС" и есть по сути налог с продаж, а не как не "на добавленную стоимость"...
21.03.2017, 11:31
Гость: Навеяло

Налог с продаж 5% российские власти вводили дважды: в 1991 и в 1998 годах. Сколько было визгу от наших либерастов, правда когда пришли они, сразу вмазали НДС 28% и тишина.
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