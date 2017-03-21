«Ведомости» сообщили об обсуждении возрождения налога с продаж

Внутри экономического блока правительства обсуждается идея введения налога с продаж, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова шести федеральных чиновников. По словам собеседников издания, на правительственный уровень эта идея еще не выносилась.

Один из источников пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Кроме того, не будет противоречия с решением Конституционного суда, подчеркнул он.

Налог с продаж рассматривается как альтернатива повышению НДС, рассказал источник издания. Идея о его введении обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре. При этом одной из главных проблем собеседники издания назвали администрирование нового налога. С июля 2017 года новая кассовая техника будет обязательной для тех, кто уже использует кассы, а с июля 2018 года — для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу.

13 марта министр финансов Антон Силуанов предложил снизить страховые взносы с нынешних 30 до 22% с одновременным повышением ставки НДС с 18 до 22%.

«Мы видим, что чем больше мы повышаем ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — пояснил тогда Силуанов.