Сбербанк сумел уйти из Украины

В российском банке рассказали, что нашли покупателя на украинскую «дочку» - им стал британец Гуцериев

В ночь на 28 марта Сбербанк сообщил о том, что консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина), которое является дочерним банком Сбербанка. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе кредитного учреждения.

Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина), которое является дочерним банком Сбербанка. В консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания.

При этом банк не раскрыл цену, за которую удалось продать банк.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений со стороны финансовых и антимонопольных властей соответствующих юрисдикций.

«Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности Сбербанка по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным», — отметили в Сбербанке (цитата по RNS).

«Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка, — говорится в заявлении латвийского Норвик Банка, который принимает участие в сделке. — Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России».

Сам Саид Гуцериев высоко оценивает потенциал этой сделки.

«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником — Сбербанком РФ — были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта. Мой опыт подсказывает, что, приняв решение об участии в нем, все участники консорциума делают весьма дальновидную и выгодную инвестицию, а самому банку это позволит сделать большой шаг вперед и реализовать многие передовые проекты не только в Украине, но и в соседних странах Европы», — цитирует Гуцериева сайт латвийского банка.

О том, что Сбербанк собирается уйти с украинского рынка, в банке заявляли в последнее время не раз. Кредитное учреждение первым среди российских банков призналось, что в банке начали обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. После этого на Украине различные политические движения организовали целую серию акций протестов против российских банков. При этом больше всего акций было направлено против Сбербанка.

В понедельник, 27 марта, радикалы из украинской партии «Национальный корпус» заявили о том, что откроют доступ к отделениям российских банков, чтобы вкладчики забрали деньги, а затем начнут «еще более жесткую блокаду» всех офисов Сбербанка в стране. В «Национальном корпусе» также подчеркнули, что не собираются останавливаться на достигнутом. В партии анонсировали «подготовку следующего этапа банковской блокады», масштабы которой расширятся до «полного прекращения работы всех филиалов» Сбербанка на Украине.

Кроме того, на Украине ввели санкции на год против банков с российским государственным капиталом. Так, кредитным организациям запретили предоставление межбанковских кредитов, депозитов, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату процентов, распределение прибыли и капитала.

При этом украинские чиновники даже открыто заявляли, что надеются на цивилизованный уход банков с российским госкапиталом с рынка, например через продажу бизнеса.

Между тем еще до введения на Украине санкций деятельность российских банков была не слишком успешной. По информации НБУ, в 2016 году совокупный убыток российских банков на Украине составил 29,5 млрд грн (61,7 млрд руб.), притом что за два года российские банки завели в страну 73 млрд грн (175 млрд руб.).

По данным МСФО Сбербанка за 2016 год, банк получил на Украине в прошлом году убыток в 7,5 млрд руб.

Основными претендентами на покупку Сбербанка были два местных бизнесмена — глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что готовящаяся сделка по продаже украинской «дочки» Сбербанка сорвалась, поскольку была заблокирована на «президентском уровне».

По данным СМИ, переговоры о покупке Сбербанка вел Александр Ярославский вместе с управляющим директором инвестгруппы ICU Макаром Пасенюком. ICU — консультант Roshen по покупке и продаже активов. Источник газеты «Коммерсантъ» сообщал, что в конце января Пасенюк предложил сделать частью сделки «понятийное соглашение», которое также включало бы продажу Липецкой конфетной фабрики (ЛКФ) Roshen.

Однако в Сбербанке позднее опровергли эти утверждения, назвав домыслами детали переговоров. Среди прочего, Сбербанк никогда не рассматривал возможности приобретения активов компании Roshen», — отреагировали в Сбербанке.

Эксперты ранее комментировали «Газете.Ru», что с учетом нынешней ситуации продавать Сбербанк придется с большим дисконтом — возможно, с дисконтом 30–50%.

«Мне известны только два украинских актива Сбербанка — Сбербанк (Украина) и ВиЕс Банк. Совокупный капитал этих двух «дочек» — около $170 млн. Основной актив — Сбербанк (Украина) — убыточен. Убыток за 2016 год составил около $100 млн. Прибыль второй «дочки» — ВиЕс Банка — минимальна: около $2 млн. С учетом убыточности украинской группы ее можно оценить максимум в $85 млн», — комментировал ранее ситуацию начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Автор: Наталия Еремина