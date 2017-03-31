Белоруссия отказалась признать долг за газ перед Россией‍

Белоруссия не признает существование долга перед Россией за природный газ, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич. Он отметил, что переговоры с Россией по этому вопросу будут продолжаться.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала 2016 года. Тогда в Минске заявили о несправедливости цены на "голубое топливо" и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену.

Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти западному соседу, связав это как с недоплатой газа, так и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Накануне нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией обсудили премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков. Перед началом переговоров глава российского правительства призвал коллегу попробовать поискать "развязку и ответы" на сложности в отношениях.

"Тем для разговоров у нас много, но не секрет, конечно, что нынешняя встреча проходит в преддверии встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов уже хорошо известна — это, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока, к сожалению, эту тему не удалось разрешить", — заявил Медведев.

Несмотря на деловой настрой, политикам так и не удалось договориться. После переговоров глава российского Минэнерго Александр Новак рассказал, что Белоруссия не готова погасить задолженность перед Москвой.