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Белоруссия отказалась признать долг за газ перед Россией‍

14:32 31.03.2017
Фото с сайта sdelanounas.ru
Фото с сайта sdelanounas.ru
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Белоруссия не признает существование долга перед Россией за природный газ, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич. Он отметил, что переговоры с Россией по этому вопросу будут продолжаться.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала 2016 года. Тогда в Минске заявили о несправедливости цены на "голубое топливо" и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену.

Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти западному соседу, связав это как с недоплатой газа, так и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.

Накануне нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией обсудили премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков. Перед началом переговоров глава российского правительства призвал коллегу попробовать поискать "развязку и ответы" на сложности в отношениях.

"Тем для разговоров у нас много, но не секрет, конечно, что нынешняя встреча проходит в преддверии встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов уже хорошо известна — это, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока, к сожалению, эту тему не удалось разрешить", — заявил Медведев.

Несмотря на деловой настрой, политикам так и не удалось договориться. После переговоров глава российского Минэнерго Александр Новак рассказал, что Белоруссия не готова погасить задолженность перед Москвой.

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 23:57
Гость: Бандерлогу из подвала и не совка.

Главное в твоем спиче,это слово - если. Это первое. Второе - мне ближе Халк в России,чем футбольный клуб абрамовича в англии и мнимый "друг" в беларусии,ибо там и там Россияне ничего не выигрывают.
31.03.2017, 23:47
Гость: ватнику

ну так включи инт-т и почитай к примеру новости из Белоруссии Как они там комментируют эти переговоры если тебе интересна точка зрения другой стороны В чем проблема -имея интернет можно и нужно не только Киселя да Соловья слушать но и другими источниками интересоваться Это раньше вражеские и не только голоса глушили а сейчас кругом море информации Было бы желание получить ее
31.03.2017, 22:56
Гость: Лида Алматинска

Смешно читать как рядовые россияне пекутся о благосостоянии своих олигархов. Хочется им пожелать чтобы их олигархи также заботились о них. А то любовь у народа к правительству и олигархам никак не взаимная.
Китаю земли и недра за дарма, Японии острова, той же Турции ... А вот с белорусов шкуру сдерем.
Потому что как бы свои. Народ друг друга за ломаный рубль удавит, но радует что олигархи богатеют.
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