США отправили на Украину первую партию угля‍

Первая партия энергетического угля в рамках соглашения украинского «Центрэнерго» с американской Xcoal Energy & Resources отправлена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония отправки американского угля из Балтимора в Одессу была обставлена очень торжественно. Участие в ней приняли заместитель министра торговли Израэль Эрнандес и помощник министра энергетики по международным вопросам Уэлс Гриффит, а также посол Украины в США Валерий Чалый.

Всего до 2017 года планируется поставить 700 тыс. тонн сырья, сообщило во вторник, 22 августа, посольство Украины в США.

Государственная компания "Центрэнерго" 31 июля подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.