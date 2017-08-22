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США отправили на Украину первую партию угля‍

13:35 22.08.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Первая партия энергетического угля в рамках соглашения украинского «Центрэнерго» с американской Xcoal Energy & Resources отправлена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония отправки американского угля из Балтимора в Одессу была обставлена очень торжественно. Участие в ней приняли заместитель министра торговли Израэль Эрнандес и помощник министра энергетики по международным вопросам Уэлс Гриффит, а также посол Украины в США Валерий Чалый.

Всего до 2017 года планируется поставить 700 тыс. тонн сырья, сообщило во вторник, 22 августа, посольство Украины в США.

Государственная компания "Центрэнерго" 31 июля подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 19:44
Килрой

На какие "собственные нужды" ? В ВСУ кидаться ?
22.08.2017, 19:03
Костя

Типа,если бы во время ВОВ уголь у Гитлера был дешевле,то СССР его бы купила. Такая же ситуация и на Украине.
22.08.2017, 19:02
А

Качество угля выше чем кемеровское......поэтому дороже....
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