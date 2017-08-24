Новые санкции США: Это еще цветочки

О возможных последствиях экономической агрессии Вашингтона

В последнее время российская пресса переполнена сообщениями, комментариями, статьями, выступлениями о новых санкциях США против России. Еще бы! Удар на этот раз наносится по основам экономической власти нынешней правящей группировки: по финансовому и нефтегазовому секторам. Помешать добывать нефть и газ США нам не могут (хотя в нефтедобыче зависимость от западных технологий велика). А вот помешать продавать их в Европу американцы вполне могут. Чем они сейчас и занимаются.

Препятствуя строительству новых газопроводов, США «покушаются на святое», на право олигархов с паспортами РФ грабить природные богатства России. Неоколониальная модель российской экономики, основанная на безудержном вывозе природных ресурсов, рушится на глазах. Замысел США, однако, не в том, чтобы ликвидировать эту позорную для России модель, а в том, чтобы помешать «российским» олигархам получать сверхприбыли и заставить их подчиниться кнуту американского надсмотрщика.

Если к этому добавить новые трудности в получении дешевых западных кредитов (а экономика РФ от них зависит очень серьезно, ибо ключевая ставка ЦБ РФ — 9%), то создается картина очень серьезного «наезда» на российскую верхушку. Судя по истошным воплям политиков и проправительственной прессы РФ, кажется, что конец света уже наступил.

Однако это явно только начало широкого наступления мировой олигархии, гнездящейся в США, против России. Цель почти не скрывается: это, как уже было в целом ряде других стран — смена власти. Причем с власти умеренно прозападной (т.е. проявляющей признаки независимости), на откровенно прозападную. Это США и их союзники уже не раз проделывали на Украине. Почему бы не повторить такой грязный фокус еще и в России?!

Фронтальное наступление на нефтегазовом и финансовом направлениях дополняются несколькими фланговыми ударами: внешнеполитическим, внутриполитическое и экономическим.

Прежде всего, отметим недавний вояж вице-президента США Пенса по бывшим республикам СССР и на Балканы. Он побывал в Прибалтике, Грузии, а также в Черногории — стране, издавна дружественной России. Дядя Сэм дает нам понять, что Прибалтика, Закавказье и Балканы — испокон веков зоны жизненно важных интересов России — теперь окончательно становятся вассалами США, а России, мол, тем делать нечего. Поскольку это неафишируемое, но вполне понятное послание было с энтузиазмом поддержано местными князьками, можно не сомневаться, что процесс все более плотного окружения России недружественными государствами будет усиливаться. Не приходится говорить о том, что Украина уже превращена в полуколонию Америки, а в Одессе создается база американского флота.

Но даже и это только начало генерального наступления США на Россию. Скандал с поставкой турбин фирмы «Сименс» на электростанции в Крыму, вскрыл огромную зависимость РФ, например, от зарубежного двигателестроения. И хотя в Москве утверждают, что турбины созданы в России по немецкой лицензии, реально 65% акций фирмы, построившей турбины, принадлежит тому же «Сименсу».

Возьмем авиапром. Хваленые «отечественные» Sukhoi SuperJ|et100 летают на двигателе SaM146 французской разработки. Собирают SaM146 в Рыбинске, но по факту это такой же «российский» авиадвигатель, что и «российские» турбины для крымских электростанций. С учетом высокой доли американского оборудования на «Суперджете» для продажи этого «отечественного» самолета необходимо разрешение … Минфина США. Для еще более хваленого МС-21 (только начавшего испытательные полеты) закуплено около тысячи двигателей PW-1400G американской фирмы Pratt and Whitney. Отечественные ПД-14 еще только проходит испытания.

Та же беда с судовыми двигателями. Малый ракетный корабль «Буян-М», который прославился ударами крылатых ракет «Калибр» из Каспийского моря по целям ИГИЛ в Сирии, как оказывается, оборудован двигателями М507А фирмы MTU Friedrichshafen. Немцы прекратили поставки в связи с событиями на Украине, и наш ВМФ смог получить только шесть «Буянов» из двенадцати запланированных. Еще четыре «Буяна» стоят недостроенные. Такая же картина с фрегатами проекта 11356 «Буревестник». Три было построено. А еще три законсервированы, ибо прекращены поставки в Россию газотурбинных установок ДС-71 и Д090 из Николаева.

То же самое и в других сферах. Например, 494 из 580 дальнемагистральных самолетов авиакомпаний РФ — «Боинги» и «Аэробусы». И достаточно этим корпорациям прекратить поставки каких-то копеечных запчастей, как в России наступит тяжелейший (с учетом огромных пространств) транспортный коллапс. И лишь сейчас, когда Запад резко усилил давление, наши вожди заговорили о переходе на отечественную авиатехнику. Воистину «гром не грянет, мужик не перекрестится».

Но креститься уже поздновато. Наша экономика уже во многом захвачена западными фирмами. По оценке авторов обзора «Кому принадлежит экономика России»: «Активы государства пока ещё наиболее велики в генерации электроэнергии, добывающей промышленности (нефтегазодобыча, уран и алмазы), нефтепереработке, транспортном машиностроении, атомной промышленности. В остальных отраслях государство уже не играет заметной роли. Более половины компаний имеют в списке акционеров или учредителей иностранные, или офшорные компании».

По оценкам экспертов, предприятия в зарубежной или офшорной юрисдикции добывают 55% наших полезных ископаемых. Среди нефтегазовых компаний РФ нет ни одной, в которой не присутствовали бы офшоры или иностранцы.

По оценке известного экономиста В.Ю.Катасонова, в оптовой и розничной торговле доля фирм с зарубежным участием составила 81,4% всего уставного капитала. Иностранный капитал контролирует 2/3 пищевой промышленности. По мнению В.Ю.Катасонова, даже очень скромные успехи в импортозамещении обеспечиваются, в первую очередь, предприятиями с участием иностранного капитала. Им такое «импортозамещение» на руку: они активно захватывают наш внутренний рынок.

Так что, если мировая олигархия во главе с США взялась за Россию серьезно (а дело явно обстоит именно так), то возможности экономического шантажа у Запада практически беспредельные. Россию долго насильственно «встраивали в мировую экономику» и, в конечном счете, сделали ее бесправным придатком Запада.

Может ли нынешняя власть обеспечивать независимость страны, когда ей почти ничего не принадлежит? Может ли она управлять страной, когда, по крайней мере, половина экономики принадлежит иностранному и офшорному капиталу? Долго рубили дерево мощной экономики СССР и, вот, наконец, «за что боролись, на то и напоролись…».

Зависимость народного хозяйства России от Запада настолько велика, что только мощная концентрация усилий всей страны, подобная сталинской индустриализации (обеспечившей победу над фашистской Германией) способна спасти Россию от экономической агрессии США. Нынешняя правящая группировка на это заведомо неспособна.

Однако вопиющее противоречие между политикой, тормозящей развитие производительных сил, и потребностью России в достойном уровне жизни народа и достойном месте в мире неумолимо ведет к острейшему конфликту. Вся история человечества показывает, что власть, сдерживающая развитие страны, неизбежно терпит крах…