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Россия заработала 15 миллиардов долларов на экспорте транспортных услуг

15:50 7.09.2017
Максим Юрьевич Соколов. Фото с сайта kremlin.ru
Максим Юрьевич Соколов. Фото с сайта kremlin.ru
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Экспорт транспортных услуг в 2016 году позволил России заработать около 15 миллиардов долларов.

Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Это почти половина доходов, которые приходят в страну за счет экспорта газа, и на треть больше, чем заработки от экспорта угля и черных металлов», - добавил он.

Соколов также рассказал о перспективах развития транспортного сектора на Дальнем Востоке. По его словам, рост региональных авиаперевозок в регионе составил примерно 12-14 процентов, в этом году в ДФО перешагнет планку в семь миллионов пассажиров. В 2018 году Минтранс рассчитывает выйти на плановое значение роста грузоперевозок по БАМу и Транссибу в объеме 66 миллионов тонн.

Министр также добавил, что большое значение в Дальневосточном регионе имеет развитие малой авиации.

«Отрасль, конечно, все эти годы была недофинансирована. Сожалею, коллеги из Минфина не находили возможности обеспечить необходимый приток инвестиций в региональную авиацию. Это касалось и предложений по расширению сети казенных предприятий, прежде всего на Дальнем Востоке», - отметил он.

Соколов добавил, что пока Минфин не поддерживает внутрирегиональные программы стимулирования авиаперевозок.

Он также напомнил о локализации выпуска в Свердловской области чешского 20-местного самолета L-410 для региональных перевозок. «В ближайших планах установка отечественных двигателей, авионики и других узлов для обновленной модели этого самолета», - добавил Соколов.

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2017, 19:32
Гость: Патриот России

Когда можно получить свою долю?
07.09.2017, 17:59
Гость: Константин

А раньше был Як-40
07.09.2017, 17:29
Гость: Languedoc Merlot

Даже представить себе не могу, чтобы нашлись в Европе или Северной Америке страны радующиеся, что заработки на транспорте через свою страну составили значительную часть поступлений в госбюджет.
Но, во всяком случае это нетповод для такой радости как в этой статье.
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