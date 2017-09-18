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Правительство РФ намерено повысить акцизы на топливо

08:18 18.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На бюджетных совещаниях в кабинете министров принято решение дополнительно поднять акцизные сборы на топливо. Конечная цена может вырасти на один рубль за литр.

По данным «Ведомостей», повышение акцизов планируется провести в два этапа – по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля 2018 года. Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом РФ: индексация на инфляцию в четыре процента, то есть примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизельного топлива.

Такое повышение должно принести в бюджет дополнительно 60 миллиардов рублей. Предполагалось, что индексация сборов на инфляцию добавит 25 миллиардов рублей. Один из чиновников сказал изданию, что решение предварительное, однако вряд ли изменится в ходе рассмотрения проекта бюджета в понедельник, 18 сентября. Другой чиновник подчеркнул, что кабмин может учесть политические риски накануне президентских выборов и решение пересмотреть.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ предложил собрать нужные для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области 40 миллиардов рублей именно путем повышения акцизов на топливо. Завершить строительство долгостроя поручил лично президент России Владимир Путин. Сообщалось, что ведомство намерено провести повышение акцизов в два этапа по 50 копеек.

Кроме трассы «Приморское кольцо», кандидатом на получение средств от повышения акцизов на топливо является трасса «Таврида». В 2018 году власти выделят на ее стройку свыше 14 миллиардов рублей. С марта 2016-го трасса подорожала с 85 до 140 миллардов.

В июле этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены транспортного налога в случае повышения акциза на бензин. По ее словам, это было бы хорошей мерой для поддержки пенсионеров и ветеранов, которые пользуются автомобилями в теплое время года.

Темы: Бензин, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 13:53
вадим иванович

один в один страна 404 только майдан был в 93 аминь
18.09.2017, 12:48
*

"Весь мир отказывается от бензиновых и дизельных двигателей" - еще один абсолютно безграмотный всезнайка вылез... Даже в сверхбогатом и суперкомпактном Монако не смогли отказаться от ДВС, не говоря о более северных странах, вроде Канады, Финляндии, Норвегии!
18.09.2017, 12:37
однозначно

Курс на грабеж продолжается!Иные пути у правительства пополнить бюджет имеются?
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