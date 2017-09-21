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Центробанк России объявил о санации Бинбанка

10:30 21.09.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора, говорится в распространенном регулятором сообщении.

Вместе с Бинбанком, сообщил ЦБ, будут санированы и другие кредитные организации, входящие в его группу, в том числе «Рост банк».

Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, говорится в сообщении.

ЦБ подчеркнул, что работа банков продолжается в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Банк занимает 12 место в России по объему активов и седьмое место по размерам вкладов физических лиц.
18 сентября стало известно, что госкомпании забрали из Бинбанка треть своих вкладов.

20 сентября акционеры Бинбанка объявили, что обратились к ЦБ с просьбой о санации с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор факт обращения Бинбанка подтвердил.

Бинбанк наряду с «Открытием» был упомянут в числе кредитных организаций, у которых возникли проблемы, в письме управляющей компании «Альфа-капитал». Впоследствии письмо было отозвано, а в «Альфа-капитале» его назвали частным мнением сотрудника.

Фонд консолидации банковского сектора был создан в 2017 году. Первым банком, санированным с использованием этого фонда, стало «Открытие».

Темы: Отзыв лицензий у банков в России, Центробанк РФ
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21.09.2017, 12:38
Изя

В шумном балагане любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей... Это описание любого банка простым языком.
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