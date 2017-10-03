Россия вошла в тройку крупнейших инвесторов в экономику Украины

Россия оказалась в тройке крупнейших зарубежных стран-инвесторов в экономику Украины.

Согласно данным Госкомстата Украины, за первое полугодие 2017 года инвесторы из 75 стран вложили в Украину 711,2 млн долларов, к 1 июля объем прямых инвестиций достиг 38,9 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Лидером по объему инвестиций оказался Кипр, вложивший в Украину 9,9 миллиардов долларов (25,5% от всех инвестиций), второе место заняли Нидерланды (6,3 млрд долларов, 16,2%), а третье место — Россия с 4,4 миллиарда долларов (11,4%).

В десятку также попали Великобритания, ФРГ, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.

Госкомстат опубликовал также данные по инвестициям Украины в разные страны мира. Как выяснилось, $5,93 млрд (93% от общего объема) ушло на Кипр, $147 млн — в Россию и $73 млн — в Латвию, пишет РБК.