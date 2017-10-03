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Россия вошла в тройку крупнейших инвесторов в экономику Украины

12:00 3.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия оказалась в тройке крупнейших зарубежных стран-инвесторов в экономику Украины.

Согласно данным Госкомстата Украины, за первое полугодие 2017 года инвесторы из 75 стран вложили в Украину 711,2 млн долларов, к 1 июля объем прямых инвестиций достиг 38,9 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Лидером по объему инвестиций оказался Кипр, вложивший в Украину 9,9 миллиардов долларов (25,5% от всех инвестиций), второе место заняли Нидерланды (6,3 млрд долларов, 16,2%), а третье место — Россия с 4,4 миллиарда долларов (11,4%).

В десятку также попали Великобритания, ФРГ, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.

Госкомстат опубликовал также данные по инвестициям Украины в разные страны мира. Как выяснилось, $5,93 млрд (93% от общего объема) ушло на Кипр, $147 млн — в Россию и $73 млн — в Латвию, пишет РБК.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 18:03
Гость: Из Симферополя

Страшный негатив. Вай-вай-вай.
Мы с 1954 года мечтали как бы избавиться от назойливых киевских идиотов. И, наконец, избавились.
Зато теперь наши дети никого не убивают и не подвергаются опасности на гражданской войне на Украине.
03.10.2017, 17:58
Гость: старый кубаноид

Куда только не будет вкладывать деньги россиянский олигарх, даже в унитаз-главное соблюдать запрет не вложения в Россию. А, что им не вкладывать? Ведь россиянское руководство продает углеводороды, на которых передвигается ВСУ. Сбылась очередная мечта с 1922 года, русские опять убивают русских. И, россиянская сторона, как частная так государственная, посмеиваясь, подкидывает порох и тем и другим.
03.10.2017, 17:56
Гость: Донецкий уголь

под видом российского поступает на Украину с предоплатой в долларах, а раньше Киев расплачивался фантиками-гривнями. Прочитают на Донбассе эту информацию...
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