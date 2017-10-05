Кудрин оценил ущерб от роста расходов на оборону

Российская экономика росла бы быстрее, если бы государство не увеличивало бы расходы на оборону в последние шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на статью главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля.

В статье говорится, что за последние шесть лет затраты на оборону выросли с 2,5 до 3,1 процента ВВП, наиболее резкий рост произошел в 2014-2016 годах (с 3,2 до 4,4%). При этом расходы бюджета на образование, здравоохранение и спорт, безопасность и правоохранительную деятельность снизились.

Эксперты считают, что подобное перераспределение расходов ежегодно лишает экономику роста в 0,3 процентного пункта.

Ранее Кудрин раскрыл часть своей стратегии развития России до 2024 года, которую подготовил для президента России Владимира Путина. В ней он предлагает проведение структурных реформ. В частности предлагает на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование поднять на 0,8-1% ВВП, на здравоохранение — на 0,7-0,8% по сравнению с текущим.

Издание отмечает, что Кудрин уже предлагал подобный подход в 2011 году. И если бы он был предпринят еще тогда, то темпы роста экономики составтавили бы 0,4 п.п, за 10-15 лет — 0,8п.п., за 20-30 лет это увеличило бы ВВП на 20-25%.