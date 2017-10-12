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Крупнейшие дотации из бюджета получат Дагестан, Чечня и Камчатка

13:43 12.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В следующем году субъектам РФ в качестве субсидий выделят 645,1 млрд рублей, это на 5% больше, чем в текущем 2017 году.

По данным РБК, больше всего средств получит республика Дагестан - более 59 млрд рублей, на 6,65 млрд рублей больше, чем в 2017 году. 27 млрд рублей получит Чеченская республика (на 3,07 млрд больше, чем в этом году). Эти регионы входят в число высокодотационных. Вместе с Якутией, Камчаткой и Алтайским краем эти регионы в 2018 году станут получателями 30% всех дотаций из федерального центра. Большие объемы дотаций объясняются низким уровнем собственных доходов и прежде всего - плохой собираемостью налогов

Для сравнения: Ставропольский край получит из госбюджета 19,2 млрд рублей. Ингушетия - 9,2 млрд рублей, Карачаево-Черкесия - 9,1 млрд рублей.

Cтоль крупный объем дотаций Дагестану объясняется высокой численностью населения в республике, так как дотации Москва рассчитывает в расчете на душу населения.

Отметим, что новый руководитель Дагестана Владимир Васильев, сменивший на этом посту Рамазана Абдулатипова уже попросил Госдуму увеличить дотации своей республике. Он пообещал лично "отчитаться за каждый выделенный региону рубль". Глава Чечни Рамзан Кадыров также попросил увеличить дотации Чечне, сославшись на высокую рождаемость в республике. Ранее Рамзан Кадыров сетовал на урезание финансовой поддержки региону.

Напомним, в прошлом году Минфин РФ изменил модель поддержки региональных бюджетов. Ведомство приняло решение отказаться от выдачи бюджетных кредитов и повысило объем средств на предоставление дотаций. Также при расчетах произведенных дотаций будет учитываться долговая нагрузка на регионы, отмечает РБК.

Темы: Дагестан, Чечня, Развитие регионов в России
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 18:33
Гость: казак

сначала произвели зачистку Чечни от русского населения уничтожили промышленный потенциал нефтезаводы и много других предприятий русские жители Грозного и Чечни работали на этих заводах и никаких дотаций не надо было а теперь дотируют освобожденную от русских Чечню а когда будет судебное разбирательство по этим вопросам -тишина город был уничтожен его бомбили вместе с русскими жителями квартиры отбирали убивали полное беззаконие было зато осудили Буданова Худяковых и других русских офицеров когда откроют правду все скрывается на высшем уровне РФии
12.10.2017, 18:25
Гость: Благоденствие в Крыму - будет !

Благоденствовать будут чеченские владельцы. Даже мост построили, чтобы им не спешиваться на пароме. Напрямую из своей вотчины на мощных лошадиных силах - 4 часа, и доехал.
12.10.2017, 17:44
Гость: Зоя

"Крупнейшие дотации из бюджета получат Дагестан, Чечня и Камчатка".
Конечно Дагестан и Чечня, а не Рязанская и Ивановская области. Кто бы сомневался?
"ТЕ КТО ГОВОРИТ ЧТО «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ» — ПРИДУРКИ ЛИБО ПРОВОКАТОРЫ!"- ВЛАДИМИР ПУТИН
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