Сотрудники банка «Открытие» попадут в черный список ЦБ РФ

Более 120 ведущих менеджеров банка «ФК Открытие» будут внесены в черный список ЦБ РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в черный список попадут бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов. Не исключается, что в черный список попадут и другие сотрудники, которые будут признаны временной администрацией причастными к доведению банка до предбанкротного состояния.

Источник издания отметил, что менеджеры «Открытия» уже уведомлены о принятом решении, при этом большинство руководителей останутся на своих местах до окончания работы временной администрации.

Отмечается, что в черный список ЦБ РФ также могут попасть ведущие менеджеры «Бинбанка», но решение по этому вопросу еще не принято.

Черный список банкиров ЦБ ведет более 10 лет. Согласно законодательству РФ, в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также кредитных организаций, в которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация.

На июль текущего года в списке значилось 6 675 тысячи человек, из которых более 5 тысяч — руководители и члены совета директоров. Банкир, попавший в черный список, в течение пяти лет не имеет права занимать руководящие позиции в банках и владеть в банках долями 10% и более. Планируется, что в ближайшее время список ограничений для провинившихся банкиров расширится.

Так, с 28 января 2018 года в силу вступит закон о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций. После вступления в силу этого закона запрет занимать руководящие посты распространится не только на банки, но и на другие финансовые организации и срок действия запрета увеличится до 10 лет. Тем, кто в судебном порядке будет привлечен к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также повторным нарушителям требований к деловой репутации, грозит пожизненный запрет на профессию.