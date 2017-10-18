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Сотрудники банка «Открытие» попадут в черный список ЦБ РФ

10:25 18.10.2017
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Более 120 ведущих менеджеров банка «ФК Открытие» будут внесены в черный список ЦБ РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в черный список попадут бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов. Не исключается, что в черный список попадут и другие сотрудники, которые будут признаны временной администрацией причастными к доведению банка до предбанкротного состояния.

Источник издания отметил, что менеджеры «Открытия» уже уведомлены о принятом решении, при этом большинство руководителей останутся на своих местах до окончания работы временной администрации.

Отмечается, что в черный список ЦБ РФ также могут попасть ведущие менеджеры «Бинбанка», но решение по этому вопросу еще не принято.

Черный список банкиров ЦБ ведет более 10 лет. Согласно законодательству РФ, в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также кредитных организаций, в которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация.

На июль текущего года в списке значилось 6 675 тысячи человек, из которых более 5 тысяч — руководители и члены совета директоров. Банкир, попавший в черный список, в течение пяти лет не имеет права занимать руководящие позиции в банках и владеть в банках долями 10% и более. Планируется, что в ближайшее время список ограничений для провинившихся банкиров расширится.

Так, с 28 января 2018 года в силу вступит закон о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций. После вступления в силу этого закона запрет занимать руководящие посты распространится не только на банки, но и на другие финансовые организации и срок действия запрета увеличится до 10 лет. Тем, кто в судебном порядке будет привлечен к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также повторным нарушителям требований к деловой репутации, грозит пожизненный запрет на профессию.

Темы: Банки в России, Отзыв лицензий у банков в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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18.10.2017, 13:20
Гость: В настоящее время каждый!

Имеет своё право.
И отсидевшего срок за шпионаж можно допускать к государственным секретам.
18.10.2017, 13:04
Гость: Изя

А те сотни миллиардов, вбуханных тем же "ЦБ" в банк "типа открытие внатуре" - тоже в "черный список"? Чтобы бросили их искать?
18.10.2017, 12:31
Гость: Фрол.

Наконец-то дошло. Аферная схема работает "эффективно". Свои люди открывают банк(ЦБ выдает лицензию), накапливают средства банка с клиентов, ЦБ, Правительства, другие свои люди набирают огромные кредиты и исчезают с деньгами банка. ЦБ реагирует задним числом, вводит своего управляющего, возмещает украденные средства из своего резерва. Игра заходит на второй круг. Карусель бесконечная.
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