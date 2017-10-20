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Россия в 2016 году оказала помощь другим государствам на $1,022 миллиарда

16:36 20.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Россия в 2016 году оказала другим государствам помощь в размере $1,022 млрд, объемы помощи с 2011 г. по 2016 г. составляют $4,717 млрд, подсчитали авторы мониторинга экономического развития России.

В совместном докладе РАНХиГС, Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ отмечено, что размер объемов помощи стал заметно возрастать с 2013 г. и в последние два года превышал $1 млрд.

В 2016 г. из общего объема $762 млн приходилось на двустороннюю помощь, $260,5 - на многостороннюю.

В рамках двусторонних программ помощи развитию Правительство продолжает помогать странам СНГ, Сирии, Кубе. Так, крупнейшими получателями объемов российской помощи среди стран СНГ являются Киргизия ($322,81 млн), Армения ($37,37 млн), а также Таджикистан ($21,76 млн). При этом Российская Федерация остается крупнейшим донором гуманитарной помощи для Таджикистана (12,6%) после Германии (23,3%).

Среди ключевых многосторонних партнеров России авторы доклада отмечают институты Группы Всемирного банка (53% многосторонней ОПР), Всемирную продовольственную программу (ВПП), программу развития ООН (36% многосторонней ОПР), Всемирную организацию по продовольствию (ФАО), Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD).

В 2016 г. Россия списала $424,94 млн долгов. Среди крупнейших должников, в отношении которых были прощены обязательства, стали Киргизия и Монголия.

Российским Правительством была поставлена цель к 2020 г. увеличить расходы на содействие международному развитию до уровня 0,1% валового национального дохода. За последние годы этот показатель не превысил 0,09%.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2017, 00:06
Гость: ...

А у народа он спросил? Может нам эти деньги нужнее? Уж для точно бы пригодились хотя бы для увеличения пенсий. Бессовестный
20.10.2017, 23:37
Гость: иван

а своим больным детям собирают милостыню гнусность это и неуважение к своему населению
20.10.2017, 22:45
Гость: retvizan

Это Путин оказал помощь другим государствам за счет России.
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