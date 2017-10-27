Банк России снизил ключевую ставку до 8,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта — до 8,25% годовых.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами.

Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным.

С начала 2017 года Центробанк снижает базовую ставку в пятый раз. В предыдущий раз регулятор уменьшил ее 15 сентября – на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.

До этого снижения были в марте на 0,25 процентного пункта, в апреле — на 0,5 процентного пункта и в июне на 0,25 процентного пункта.В регуляторе указали, что на ближайших заседаниях допускают дальнейшее снижение ставки. Следующее заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 15 декабря.