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Банк России снизил ключевую ставку до 8,25%

14:40 27.10.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта — до 8,25% годовых.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами.

Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным.

С начала 2017 года Центробанк снижает базовую ставку в пятый раз. В предыдущий раз регулятор уменьшил ее 15 сентября – на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.

До этого снижения были в марте на 0,25 процентного пункта, в апреле — на 0,5 процентного пункта и в июне на 0,25 процентного пункта.В регуляторе указали, что на ближайших заседаниях допускают дальнейшее снижение ставки. Следующее заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 15 декабря.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
Источник: «Русская весна»
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 18:47
Гость: stalker

Облагодетельствовали. Да ЦБ РФ издевается над нами. В большинстве развитых стран мира ключевая ставка близка уровню инфляции и только у нас она в разы выше. Тогда зачем вообще снижать уровень инфляции, если это никак не влияет на кредитно-денежную политику регулятора ? И чего он вообще тогда "регулирует" ? Помогает банкам стать богаче, а реальный сектор экономики в черном теле держит ? Так что пусть они свои 25 базисных пункта засунут в ...
27.10.2017, 15:16
Гость: охотник за бакланами

Да хоть до нуля ,это уже не имеет никакой разницы.
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