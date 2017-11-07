Минобороны подало многомиллионный иск к «Туполеву»

В Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Министерства обороны, которое хочет взыскать 732 млн руб. с ПАО "Туполев". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление по делу № А40-206018/2017 поступило в суд 2 ноября и пока не было принято к производству. Из опубликованных материалов дела не представляется возможным судить о характере требований Минобороны. Неизвестно также, из каких отношений между сторонами возникла задолженность в 732 млн руб. Разобраться в этом деле предстоит судье Ольге Картавой, сообщает «Право.ru».

ПАО "Туполев" (также известное как Конструкторское бюро "Туполев") занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и поддержанием лётной годности авиационной техники. Входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая объединяет крупнейшие авиапредприятия страны. Помимо "Туполева", это компании "Сухой", "Иркут", "ОАК – Транспортные самолеты", Авиационный комплекс им. Ильюшина, "Авиастар-СП", РСК "МиГ" и другие.

Минобороны регулярно судится со структурами ОАК. Так, в августе суд удовлетворил иск министерства к "Таганрогскому авиационнму научно-техническому комплексу (ТАНТК) имени Г. М. Бериева" о взыскании 6,7 млрд руб. Спор возник вокруг госконтракта на поставку самолетов-амфибий, который ответчик не смог исполнить в срок.

Кроме того, в производстве АСГМ находится два иска Минобороны к ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой". Сумма требований истца по делу № А40-161725/2017 составляет 5,4 млрд руб., а по делу № А40-56057/2017 – 2,3 млрд руб.