20% зарплаты будут платить «натурой»

Несмотря на сообщения о стабилизации экономики и даже росте реальных доходов россиян, власти, похоже, не исключают ухудшения ситуации

О том, как следует поступать в кризис работодателям, чтобы не нарушать трудовое законодательство, говорится в докладе Федеральной службы труда и занятости (Роструд). Ссылку для скачивания документа разместила правовая система «Консультант Плюс».

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Авторы доклада указывают работодателям, что выплата заработной платы сотрудникам возможна, в том числе и в «неденежной форме». Правда, по закону доля такого рода материальных благ не должна превышать 20% от суммы зарплаты. Очевидно, что речь идет о выплатах «натурой», достаточно часто практиковавшихся в 1990-е годы во время кризиса неплатежей.

При этом далеко не все производимые на российских предприятиях товары разрешено выдавать на руки работникам вместо денег. Так, запрещается «отоваривать» зарплату алкоголем, долговыми обязательствами, расписками, бонами и купонами, а также предметами, оборот которых в России запрещен или ограничен. Среди последних наркотические вещества, оружие и боеприпасы, яды и т. п.

Роструд также напомнил работодателям, что в их обязанность входит индексация заработной платы работникам. Однако, поскольку «на законодательном уровне порядок такой индексации не определён», руководители предприятий должны самостоятельно отслеживать данные Росстата и по итогам календарного года производить коррекцию выплат. В противном случае им грозит ответственность.

Кроме того, ведомство разъяснило детали оплаты труда, в том числе при работе в сложных климатических условиях, при совмещении профессий, сдельно и сверхурочно. Особые разделы посвящены допустимым случаям уменьшения зарплаты работника, компенсациям за неиспользованный отпуск и т. п.

Руководитель Центра защиты профсоюзных прав Валентин Урусов отказался воспринимать как норму выдачу заработной платы «натурой».

— Когда я работал в компании АЛРОСА, еще в 1990-х, у нас некоторое время были проблемы с зарплатой и вместо живых денег нам выдавали чеки. Люди называли их «мазурики», потому что был такой директор — Мазур. Это была его идея про чеки. Потом его «закрыли», он сидел за решеткой.

— И каково было жить на эти чеки?

— Особых проблем не было. Люди могли спокойно отовариваться в магазинах. Абсолютно любой товар можно было взять. Эти чеки были как деньги, только действовали на локальной территории. А вот билеты в дальние поездки ими оплатить было нельзя, поэтому АЛРОСА оплачивала их работникам по безналичному расчету.

— Позже вы с такими случаями сталкивались? В том числе, работая по профсоюзной линии в Конфедерации труда России…

— Лично с такими случаями я больше не сталкивался. Но товарищ один мне рассказывал, что когда он ехал на поезде от Москвы на восток, то на станции недалеко от города Гусь-Хрустальный стоял бесконечный звон. Это работники предприятия, выпускающего хрусталь, получили зарплату своей же продукцией — люстрами, стаканами, рюмками и пытались ее продать пассажирам, чтобы выручить «живые» деньги.

То есть людям приходилось сначала на предприятии работать, производя этот хрусталь, а потом еще его продавать — двойная работа. Еще вопрос, по какой стоимости им этот хрусталь отпускали. Кто-то может его продать подороже, но не все же такие ловкие и хитрые. Да и время не у всех есть для такой торговли.

Сейчас в новостях нет-нет, но тоже проскакивает, что там кирпичами выплатили, там еще чем-то. Но это, конечно, абсурд полный. Я такой вариант выдачи зарплаты вообще не поддерживаю. Это может быть оправдано как временная мера, если экономическая ситуация в стране или конкретном регионе тяжелая. Но тут надо разбираться в каждом случае.

Обращений в КТР по такому поводу я не помню. Вообще, такие случаи — это реальный повод для расследования прокуратурой.

— Другое напоминание Роструда работодателям можно только приветствовать. Речь об обязательной индексации зарплат с учетом данных Росстата об инфляции…

— Это ерунда. Штрафы, они мизерные. Если уж на то пошло, нужна уголовная ответственность. То, что людям не индексируют зарплату, можно назвать и воровством.

Мы в КТР сталкивались с такими случаями. У нас были целые кампании по этому вопросу. Писали и в трудовые инспекции, и в прокуратуру. Поскольку законом индексация никак не регулируется, проблему может решить только сильный профсоюз, который действует внутри предприятия. Но внешняя поддержка тоже важна. Когда возникает спор, мы стараемся задействовать все входящие в конфедерацию структуры: отраслевые профсоюзы, первички и т. д. Наваливаемся всем миром. Показываем солидарность. Иногда это помогает.

— А как было на АЛРОСЕ с индексацией?

— Там была проблема в том, что слух об индексации всегда опережал реальные выплаты. Город небольшой, все друг друга знают, общаются. И коммерсанты как только узнавали, что зарплаты чуть увеличат, немедленно поднимали цены на продукты. А индексации потом могло и не быть или она запаздывала. Естественно, цены потом уже не опускались. Регулятора не было, творили, что хотели. Работник в любом случае терял.

По мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, Роструд мог бы озаботиться поправками в закон, определяющими механизм индексации зарплат.

— За последние несколько лет ФНПР столкнулась только с одной ситуацией, когда людям выплачивали зарплату продукцией. Это было на чулочно-перчаточной фабрике города Лысьва Пермского края. Там практически вся зарплата выдавалась «натурой».

Анекдот этой ситуации в том, что параллельно с ней развивалась другая история с невыплатой зарплаты на Урале, где директор одного из предприятий нахамил всем, упомянув Путина. Тогда президент назвал это «борзотой», после чего проблема быстро решилась. А вот в Перми, несмотря на подключение к теме Следственного комитета, процесс развивался медленно. После скандала руководство вообще перестало платить. Даже «натурой».

Но в целом по стране это все же редкость. Возможно, такие случаи есть там, где нет профсоюзов, и мы просто не знаем о них.

— Как давно появилась в законодательстве норма о 20%, которые можно выплачивать «натурой»?

— Достаточно давно, кажется, в начале 2000-х. Тогда практика выдачи зарплаты «натурой» была очень распространена. Абсолютный запрет не был введен в связи с тем, что иногда работнику выгодно получить часть зарплаты продукцией по себестоимости для личного пользования. Например, в сельском хозяйстве. Сейчас, если уж не платят зарплату, то по причине того, что вообще нечем платить: ни деньгами, ни «натурой».

— Странно, что Роструду приходится напоминать работодателям об индексации зарплат в соответствии с данными Росстата. Логичнее было бы прописать эту процедуру в законе…

— Я вам расскажу, как все было. Кажется, карельское заксобрание выступило с законодательной инициативой о механизме индексации. Госдума отклонила этот закон на том основании, что предполагалось индексировать всем, включая высокооплачиваемый топ-менеджмент. Мол, Абрамовичу тоже. Закон поправили — сделали компенсацию только тем, чья зарплата не превышает десяти средних зарплат. Госдума назвала это дискриминацией и отклонила.

Роспрофжел собрал после этого сто тысяч подписей за разработку закона об индексации. Сделал это через механизм «Российской общественной инициативы». Но Открытое правительство отклонило это предложение, пугая ростом инфляции. Теперь Роструд разводит руками и говорит, что механизм индексации в законе не прописан. А ведь могли бы выступить с законодательной инициативой.

А вообще, то, что Роструд рекомендует работодателям не нарушать Трудовой кодекс — это трогательно, конечно. Такой элемент просвещения. Практически, как народники в XIX веке идут к крестьянам, чтобы сказать слово правды.