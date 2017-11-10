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Венесуэла договорилась с Россией о реструктуризации долга

14:26 10.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Венесуэла согласовала с Россией условия реструктуризации своего долга. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Соглашение о реструктуризации долга, по данным собеседников агентств, будет подписано 15 ноября. Схема реструктуризации долга, сообщили они, рассчитана примерно на 10 лет и предусматривает «плавно нарастающие платежи».

«Соглашение предусматривает вступление его в силу при условии, если в этом году они изрядную сумму заплатят», — цитируют «Интерфакс» и Reuters слова источника.

Кроме того, предполагается, что венесуэльские импортеры рассчитаются с российскими экспортерами за уже осуществленные поставки.

Как уточняет ТАСС, речь идет о долге в один миллиард долларов. Эту сумму Венесуэла должна была выплатить до конца 2017 году по ранее заключенному соглашению о реструктуризации ее долга перед Россией.

оссия — один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. В 2011 году РФ предоставила Венесуэле кредит в 4 миллиарда долларов для закупки российской промышленной продукции, более половины которого было использовано.

В 2014 году Венесуэла, находящаяся в сложной экономической ситуации, обратилась к РФ с просьбой пересмотреть условия кредита. В 2016 году Россия согласилась реструктурировать долг Венесуэлы на общую сумму 2,84 миллиарда долларов (включая проценты за просрочку, проценты за использование и основной долг к погашению). Договоренность предусматривала, что Венесуэла в течение пяти лет, начиная с марта 2017 года, выплатит России 2,2 миллиарда долларов, а остальную сумму погасит до 2021 года включительно.

В июне 2017 года стало известно, что Венесуэла нарушила свои обязательства по выплате кредита России. В результате российский бюджет недосчитался примерно миллиарда долларов. Вскоре после этого было объявлено, что Россия и Венесуэла ведут новые переговоры о реструктуризации долга.

Темы: Россия, Венесуэла, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 16:43
Гость: Кот Мурр

Всё,плакали наши денежки!
Туды да сюды и простит "Самый щедрый" как всем другим 140 миллиардов и ещё недавно 20 миллиардов Африке!"Россия-щедрая душа!"...ко всем,кроме своего народа!
10.11.2017, 16:07
Гость: Антон

Алексей Навальный в своем ролике от 9 ноября 20:18 разьясняет что этих денег( Россия еще Курдистану отвалила предоплату 1 млрд.долл и отдачи не будет и нефти не будет ) бы хватило чтобы все платные операции россиянам. Но зачем быдлу операции ? Категория человеков в нашей стране способна оплатить нужные операции в гнилой европе и не менее гнилой америке. А быдлу повесят как обычно на уши лапшу про гениальную геополитику,зоны влияния, утаскивания из под носа пиндосов сфер влияния и прочую лабуду
10.11.2017, 15:12
Гость: Понеслась!..

Теперь Вовчег и этим всё "простит".
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