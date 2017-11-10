Венесуэла договорилась с Россией о реструктуризации долга

Венесуэла согласовала с Россией условия реструктуризации своего долга. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Соглашение о реструктуризации долга, по данным собеседников агентств, будет подписано 15 ноября. Схема реструктуризации долга, сообщили они, рассчитана примерно на 10 лет и предусматривает «плавно нарастающие платежи».

«Соглашение предусматривает вступление его в силу при условии, если в этом году они изрядную сумму заплатят», — цитируют «Интерфакс» и Reuters слова источника.

Кроме того, предполагается, что венесуэльские импортеры рассчитаются с российскими экспортерами за уже осуществленные поставки.

Как уточняет ТАСС, речь идет о долге в один миллиард долларов. Эту сумму Венесуэла должна была выплатить до конца 2017 году по ранее заключенному соглашению о реструктуризации ее долга перед Россией.

оссия — один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. В 2011 году РФ предоставила Венесуэле кредит в 4 миллиарда долларов для закупки российской промышленной продукции, более половины которого было использовано.

В 2014 году Венесуэла, находящаяся в сложной экономической ситуации, обратилась к РФ с просьбой пересмотреть условия кредита. В 2016 году Россия согласилась реструктурировать долг Венесуэлы на общую сумму 2,84 миллиарда долларов (включая проценты за просрочку, проценты за использование и основной долг к погашению). Договоренность предусматривала, что Венесуэла в течение пяти лет, начиная с марта 2017 года, выплатит России 2,2 миллиарда долларов, а остальную сумму погасит до 2021 года включительно.

В июне 2017 года стало известно, что Венесуэла нарушила свои обязательства по выплате кредита России. В результате российский бюджет недосчитался примерно миллиарда долларов. Вскоре после этого было объявлено, что Россия и Венесуэла ведут новые переговоры о реструктуризации долга.