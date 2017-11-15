В Москве выросла среднемесячная зарплата

По сравнению с прошлым годом среднемесячная заработная плата в столице с января по август 2017 года увеличилась на 8,5 процента. Об этом 15 ноября сообщили в Мосгорстате.

Согласно последнему отчету ведомства, сейчас средняя зарплата составляет почти 92 тысячи рублей в месяц. К такому выводу специалисты Мосгорстата пришли после анализа статистики зарплат сотрудников госучреждений и предприятий всех форм собственности за исключением малого бизнеса.

Отмечается, что самые большие оклады у сотрудников нефтяной сферы. Они получают ежемесячно порядка 518 тысяч рублей. В то же время работники компаний по производству цемента и гипса получают 245 тысяч, а специалисты в рекламных агентствах – 180 тысяч.

Самые низкие доходы зафиксированы в сфере гостеприимства и общепита (45 тысяч), в здравоохранении и образовании (68 тысяч), а также в отрасли легкой промышленности (60 тысяч рублей), передает РИАМО.

Кроме того, по данным ведомства, также выросли денежные доходы в расчете на душу населения за указанный период на 2,8 процента. Они составляют 56,7 тысяч рублей.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов озвучил несколько другие данные. По его словам, к концу 2017 года в среднем москвичи будут получать 63 тысячи рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян убеждены, что порог бедности начинается с оклада в 15 тысяч рублей.