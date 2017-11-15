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В Москве выросла среднемесячная зарплата

14:58 15.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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По сравнению с прошлым годом среднемесячная заработная плата в столице с января по август 2017 года увеличилась на 8,5 процента. Об этом 15 ноября сообщили в Мосгорстате.

Согласно последнему отчету ведомства, сейчас средняя зарплата составляет почти 92 тысячи рублей в месяц. К такому выводу специалисты Мосгорстата пришли после анализа статистики зарплат сотрудников госучреждений и предприятий всех форм собственности за исключением малого бизнеса.

Отмечается, что самые большие оклады у сотрудников нефтяной сферы. Они получают ежемесячно порядка 518 тысяч рублей. В то же время работники компаний по производству цемента и гипса получают 245 тысяч, а специалисты в рекламных агентствах – 180 тысяч.

Самые низкие доходы зафиксированы в сфере гостеприимства и общепита (45 тысяч), в здравоохранении и образовании (68 тысяч), а также в отрасли легкой промышленности (60 тысяч рублей), передает РИАМО.

Кроме того, по данным ведомства, также выросли денежные доходы в расчете на душу населения за указанный период на 2,8 процента. Они составляют 56,7 тысяч рублей.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов озвучил несколько другие данные. По его словам, к концу 2017 года в среднем москвичи будут получать 63 тысячи рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян убеждены, что порог бедности начинается с оклада в 15 тысяч рублей.

Темы: Москва, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 00:04
Гость: Пройдись

по московским магазинам. Охренеешь.
15.11.2017, 23:42
Гость: Поищите на

Яндексе "Лукавая "средняя зарплата" по МГУ", чтобы лучше понимать, так ли уж "жируут" москвичи
15.11.2017, 23:38
Гость: Майские указы, говорите ?

Опять враньё про реальную зарплату, а не усредную фантазию. И сколько было об этом уже сказано, с выписками из бухгалтерии и с электронных зарплатных карт. И вот, опять! "Победные" фанфары. Ну тогда и мы, опять.
Приведу пример по себя. Работаю в МГУ, (наука, образование), д.ф-м.н, "доход" около 30 тыс руб. Хотя "средняя з/п" в МГУ значится в отчётах как более 70 тыс руб. Почему и как это так? Да игра с усреднением идет так: в ректорате доход 2-3 млн руб/мес, у ректора - месячный доход ~17 млн. руб (не самый высокий из ректоров), у других начальников (деканы и пр) поменьше. Вот и "натягивается" до средней, хотя до майских указов Президента трудно дотянутся ("у ученых меячный доход должен быть как УДВОЕННАЯ средняя по региону") . Так что, "наука не жирует", а выживает
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