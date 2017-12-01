Бинбанк приготовил бонусы малому и среднему бизнесу

Открывая новые депозиты в Бинбанке взамен уже существующих, представители бизнеса могут рассчитывать на получение надбавки к базовой ставке



Фото Binbank с сайта wikimedia.org

Клиенты Бинбанка, относящиеся к категориям малого и среднего бизнеса, могут рассчитывать на надбавку в размере до 0,4 процентного пункта к базовой ставке при пролонгации депозита. Такую акцию банк запустил для предпринимателей, желающих переоформить свой депозит.

Надбавка будет действовать в том случае, если суммы нового и прежнего депозитов составляют не менее 1 млн рублей (10 тыс. долларов или евро), уточнили в ПАО «Бинбанк», при этом размер текущего размещения не меньше размера предыдущего. Новый депозит представителям малого и среднего бизнеса нужно будет открыть в том же месяце, в котором закончился срок действия прежнего депозита. Размер полагающейся им надбавки будет определяться, исходя из срока, суммы и валюты размещения депозита.

- Это непременно повысит лояльность вкладчиков, - уверена руководитель сектора «Вклады и депозиты» портала Banki.ru Юлия Ушева. Она пояснила сайту экспертных комментариев Speakercom, что в основном банки прибегают к подобным акциям, чтобы повысить лояльность постоянных вкладчиков, особенно если речь идет о депозитах юридических лиц.

- Также банки могут повышать ставки по краткосрочным депозитам, чтобы привлечь новых клиентов, например, на три или шесть месяцев. В последнее время ключевая ставка снижается, и есть вероятность, что в 2018 году тенденция продолжится. Так что поднимающие ставку банки заинтересованы в привлечении новых и удержании старых клиентов, которые хотят оставить средства в банке, и чтобы пролонгация проходила по более выгодным условиям, - отметила Юлия Ушева.

В Бинбанке уточнили, что в акции участвует их «классический» депозит – самый простой и при этом наиболее доходный в линейке. В целом же клиенты могут выбрать оптимальный для себя депозит с дополнительными опциями: «Накопительный» - с возможностью пополнения, «Расходный», по которому доступно полное или частичное досрочное снятие средств, «Овернайт», предлагающий доход от размещения средств на один день. Кроме того, клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться «Гарантийным» депозитом, выступающим в качестве обеспечения исполнения обязательств клиента при проведении кредитных сделок.

Предложение Бинбанка можно рассматривать в контексте решений властей государства о поддержке малого и среднего бизнеса, считают аналитики отрасли. В некоторых ситуациях даже небольшая финансовая помощь способна оказать решающее влияние на устойчивость и стабильность компаний, что будет совсем не лишним в условиях валютной нестабильности и международных экономических санкций.

- Важно понимать, что малый бизнес – это не только экономическое, но и социальное явление, потому что это источник рабочих мест для многих людей. Более того, малый бизнес помогает создавать комфортную городскую среду, создавая свои микробизнесы там, где государство не успело бы это сделать (кафе, рестораны, инфраструктура развлечений разного рода и так далее), - напоминает заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин. - При этом у нас доля малого бизнеса в ВВП пока еще очень невелика, и государство должно проводить системную и долгосрочную политику, направленную на стимулирование людей, чтобы они могли рискнуть заняться собственным делом. Всесторонняя поддержка малого бизнеса необходима.

Автор: Эдуард Левченко