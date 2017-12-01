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Украина лишилась финансовой помощи со стороны ЕС

18:45 1.12.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Еврокомиссия отказала украинским властям в предоставлении третьего транша в рамках программы макрофинансовой помощи.

В ЕК пояснили, что Киев не выполнил часть условий, необходимых для получения средств. При этом Европа согласна обсудить уместность программы-преемника и представить свои предложения касательно новой программы финподдержки Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЕК.

Нынешняя программа помощи Украине была одобрена в 2015 году. Согласно ее условиям, Киев должен был получить 1,8 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. В итоге Украине было выделено только 1,2 миллиарда.
   

Темы: Украина, Финансовая помощь и денежные вливания, Экономика и финансы, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 20:56
Гость: Alex202

А "иначе" это куда?
01.12.2017, 20:53
Гость: 768756

Дежавю и хохма в повторении. Сейчас ес-овцы раскрутят этих укро-лохов под эту замануху морковку копеечную, на приватизацию энергетики, на продажу земель, портов, авиации, на изменение банковской системы для нужд ЕС итд....Это всё мы проходили в РФ, в 90 х,- до сих пор откликается нефтегазовый Сахалин 2 ,у американцев никак не вернём, а из добычи золота, никак канадцев не выгоним...Это власти РФ ничего не требуют взамен а с Европой такой фокус не пройдёт потребуют копеечной приватизации для себя....
01.12.2017, 20:44
Гость: alvarez

Печалька,а ручки то Пеци уже приготовились транш по карманам ховати!
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