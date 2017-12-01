Украина лишилась финансовой помощи со стороны ЕС

Еврокомиссия отказала украинским властям в предоставлении третьего транша в рамках программы макрофинансовой помощи.

В ЕК пояснили, что Киев не выполнил часть условий, необходимых для получения средств. При этом Европа согласна обсудить уместность программы-преемника и представить свои предложения касательно новой программы финподдержки Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЕК.

Нынешняя программа помощи Украине была одобрена в 2015 году. Согласно ее условиям, Киев должен был получить 1,8 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. В итоге Украине было выделено только 1,2 миллиарда.

