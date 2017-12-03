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СМИ назвали первых в мире биткоиновых миллиардеров

21:03 3.12.2017
Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org
Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org
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Братья-близнецы из США Кэмерон и Тайлер Уинклвосс владеют 100 тысячами биткоинов, что при текущем курсе криптовалюты превышает один миллиард долларов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Братья приобрели биткоины на 11 миллионов долларов в 2013 году, когда курс их составлял всего 120 долларов. Деньги на это они отсудили у основателя Facebook Марка Цукерберга. Уинклвоссы обвинили его в том, что он позаимствовал у них идею социальной сети.

Сейчас близнецам принадлежит сотая часть всех биткоинов в мире. Продавать их братья не собираются. В их планах увеличить свое состояние в криптовалюте, а также открыть венчурный фонд и онлайн-биржу.

На прошлой неделе биткоин установил сразу три рекорда. Курс криптовалюты за неполных три дня преодолел отметки в 9, 10 и 11 тысяч долларов. Рыночная капитализация биктоина превышает 165 миллиардов долларов.
 

Темы: США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 06:34
Гость: AlexF

эти выведут, 1000новых заведут ;)
04.12.2017, 05:40
Гость: Трезвый

Трудно предугадать когда пирамида биткоина рухнет и похоронит последних алчных "мечтателей" так как в этот вид финансового жульничества подключились транснациональные банки и даже государства.Пока резерв клиентов огромный и все идет по нарастающей.Однако уже из-за криптовалют появились угрозы национальным валютам и даже доллару (хотя биткоин есть отражение самого доллара) и стопудового последует государственные меры со стороны США,ЕС и КНР по защите своих валют от этого электронного пузыря.По факту весь ажиотаж с криптовалютой есть подготовка к появлению единой мировой валюты глобалистов,а это уже неоспоримо.Единое правительство,единое валюта и единая политика (золотого миллиарда) по уничтожению лишних людей не нужных для глобалистов (загнившего империализма) по факту и есть подтверждение прогнозов Маркса.Зрите в корень!
03.12.2017, 23:39
Гость: однажды

эти двое выведут свои битки в баксы и пирамида обвалится...
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