СМИ назвали первых в мире биткоиновых миллиардеров

Братья-близнецы из США Кэмерон и Тайлер Уинклвосс владеют 100 тысячами биткоинов, что при текущем курсе криптовалюты превышает один миллиард долларов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Братья приобрели биткоины на 11 миллионов долларов в 2013 году, когда курс их составлял всего 120 долларов. Деньги на это они отсудили у основателя Facebook Марка Цукерберга. Уинклвоссы обвинили его в том, что он позаимствовал у них идею социальной сети.

Сейчас близнецам принадлежит сотая часть всех биткоинов в мире. Продавать их братья не собираются. В их планах увеличить свое состояние в криптовалюте, а также открыть венчурный фонд и онлайн-биржу.

На прошлой неделе биткоин установил сразу три рекорда. Курс криптовалюты за неполных три дня преодолел отметки в 9, 10 и 11 тысяч долларов. Рыночная капитализация биктоина превышает 165 миллиардов долларов.

