Россия засекретит закупки компаний из-за американских санкций

Правительство РФ предложило перевести на закрытую торговую площадку закупки 126 компаний в связи с возможным расширением американских санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительный вариант документа.

В указанный список вошли 10 частных банков, крупнейшие государственные корпорации и оборонные предприятия, а также поставщики оборудования для больших строек, в частности моста через Керченский пролив. Из госструктур в перечне значатся ФСБ, Служба внешней разведки и Главгосэкспертиза, уже находящаяся под американскими санкциями из-за согласования проекта моста в Крым.

В документе отмечается, что правительство может вывести конкурентные закупки с открытых площадок после 15 декабря. Директивы были подписаны вице-премьером Игорем Шуваловым 24 ноября, а затем направлены в госкомпании, включенные в перечень распоряжения правительства от 23 января 2003 года № 91-р. В этом списке значатся, в частности, «Газпром», «Роснефть», АЛРОСА, «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот» и другие. Правительство рекомендовало компаниям из перечня инициировать собрание советов директоров для изменения закупочной политики как их самих, так и их «дочек».

Как отмечает «Коммерсантъ», для функционирования списка необходимо, чтобы Госдума приняла законопроект правительства, анонимизирующий операции и отчетность ряда компаний, которые могут подпасть под расширение санкций США. На какие компании будут распространяться санкции, в Вашингтоне объявят в феврале 2018 года.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп расширил антироссийские ограничительные меры.