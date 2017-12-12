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Чистый отток капитала из России в 2017 году вырос более чем в три раза

10:14 12.12.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Чистый отток капитала из России в январе-ноябре 2017 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

За 11 месяцев 2017 года из России, по подсчетам регулятора, было вывезено 28 миллиардов долларов. 4,2 миллиарда долларов из этой суммы было вывезено из России в ноябре. В 2016 году с января по ноябрь из РФ вывели 8,2 миллиарда долларов.

В июне Банк России прогнозировал, что чистый отток капитала по итогам 2017 года составит 19 миллиардов долларов.

В 2016 году чистый отток капитала из России составил 19,2 миллиарда долларов. Уточненные данные по оттоку капитала ЦБ представил в марте, до этого регулятор сообщал, что за год из РФ вывели 15,4 миллиарда долларов.

Чистый отток капитала учитывает как вывод средств с российского рынка иностранными инвесторами, так и перемещение капитала за рубеж российскими налоговыми резидентами.

Максимальный отток капитала из РФ был зафиксирован ЦБ в 2014 году, тогда из страны за год вывели более 150 миллиардов долларов.
 

Темы: Экономический кризис в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 14:36
Гость: Конечно.

Только, скажем, во Франции миллионеры собрались и решили, что, в связи с кризисом, они согласны платить со своих доходов 75% налогов, для поддержки экономики Франции.
Каково, а?
А наша "шушера" всё из дома тянет.
12.12.2017, 14:34
Гость: Бтр

Грязный поток.
12.12.2017, 14:05
Гость: Точно

НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК!
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