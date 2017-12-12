Чистый отток капитала из России в 2017 году вырос более чем в три раза

Чистый отток капитала из России в январе-ноябре 2017 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

За 11 месяцев 2017 года из России, по подсчетам регулятора, было вывезено 28 миллиардов долларов. 4,2 миллиарда долларов из этой суммы было вывезено из России в ноябре. В 2016 году с января по ноябрь из РФ вывели 8,2 миллиарда долларов.

В июне Банк России прогнозировал, что чистый отток капитала по итогам 2017 года составит 19 миллиардов долларов.

В 2016 году чистый отток капитала из России составил 19,2 миллиарда долларов. Уточненные данные по оттоку капитала ЦБ представил в марте, до этого регулятор сообщал, что за год из РФ вывели 15,4 миллиарда долларов.

Чистый отток капитала учитывает как вывод средств с российского рынка иностранными инвесторами, так и перемещение капитала за рубеж российскими налоговыми резидентами.

Максимальный отток капитала из РФ был зафиксирован ЦБ в 2014 году, тогда из страны за год вывели более 150 миллиардов долларов.

