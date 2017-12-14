Россияне впервые стали реже снимать деньги с банковских карт

Российский Центробанк впервые зафиксировал снижение количества операций по снятию наличных с банковских карт. Об этом свидетельствуют данные за девять месяцев 2017 года.

В текущем году наличные снимали 2,4 миллиарда раз, хотя годом ранее — более 2,5 миллиарда (сокращение 3,9%). Объем снятых за 9 месяцев наличных также сократился почти на 300 миллиардов рублей (1,8%).

При этом количество операций по оплате товаров и услуг выросло сразу на 40%, а общий объем денег, потраченных таким образом, — на 30%.

Количество выданных платежных карт продолжает расти, к концу сентября 2017 года их было 265 миллионов (из них 150 миллионов активных). Десять лет назад, в 2007 году, в России было чуть больше 100 миллионов платежных карт.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что россияне стали чаще вносить наличные на свои счета. Помимо этого в 2017 году вдвое выросло количество операций по переводу денег с карты на карту.

Количество банкоматов в России начало падать в 2014 году и уже сократилось на 15%. Сейчас их чуть больше 200 тысяч. За это же время число электронных терминалов для оплаты услуг удвоилось — с одного до двух миллионов штук.

